La carrera hacia el kickoff de la NFL, una pantalla de carga a medias

Juan Pérez 25 MAY 2026 - 17:49h.

Un goteo de novedades a la espera de más fichajes, entrenamiengos y el debut

La NFL presenta el calendario de partidos internacionales de 2026

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El vacío existencial para el fan de la NFL entre la Super Bowl 2026 y el inicio de la temporada 26/27 pesa menos con el reloj de arena a medio camino para el inicio del kickoff. La cuenta regresiva hasta ver de nuevo el balón en un partido oficial pasa la mitad del recorrido pendiente con 265 días por delante hasta reiniciar la competitividad entre las 32 franquicias para encontrar un nuevo campeón.

El baile de fechas hacia la primera jornada de la NFL deja 15 semanas atrás y otras quince pendientes entre el proceso entre el levantamiento del trofeo por los Seahawks hasta verlos de nuevo en la jornada 1. Con una iconografía marcada desde el pasado 8 de febrero hasta ahora entre celebraciones, la resaca de Bad Bunny, el draft, el calendario y el mercado de fichajes, ahora el proceso pasa por definir plantillas con muchos puntos pendientes hasta empezar de nuevo el proceso.

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La NFL tiene una cuenta atrás activada con. A quince domingos de la Super Bowl 2027 y con un Mundial de Fútbol por delante, la cuesta para descubrir todos los matices de la 26/27 tiene todavía múltiples detalles por conocer. Los fichajes pendientes de agentes libres así como la posible salida de cracks a partir del 1 de junio como AJ Brown mueven el árbol hasta descubrir un panorama con muchas posibilidades.

Con el calendario descubierto con todos los partidos internacionales expuestos como el NFL Madrid Game entre Bengals y Falcons, la proyección para los próximos días es recibir el goteo con la venta de entradas con la activación oficial.

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29 de mayo: AMEX (los que tengan tarjeta de American Express)

5 de junio: Paquetes premium y VIP

9 de julio: Admisión General

Después de fichajes y las expectativas por tener un nuevo partido oficial de la NFL en el Santiago Bernabéu, el repaso está bastante enfocado en la competición. Oficialmente quedan 48 días hasta el Training Camp donde los equipos empiezan a preparar la temporada, a pesar de que muchos están activos desde hace días en el famoso minicamp para los novatos donde empiezan a aparecer jugadores de todas las escalas.

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En ese espacio y hasta julio/agosto los equipos reúnen a toda su plantilla hasta preparar la pretemporada, que comienza el 7 de agosto con los tres primeros partidos. Teniendo en cuenta que la final del Mundial de fútbol es el 19 de julio, hay apenas unas semanas para desconectar del fútbol y volver a reenganchar con la NFL. Y de ahí al inicio de la temporada el 10 de septiembre hay sólo un paso, por no hablar de la concentración hacia el Fantasy.

La última fecha es contabilizar la Super Bowl LXI del próximo año como estándar para tomar una referencia, porque son 264 días hasta el 15 de febrero, donde la gran final tendrá cabida en el SoFi Stadium. Un reinicio del hype con muchos titulares pendientes, nombres propios que todavía deben salir a la luz y la relevancia de volver a asistir a un año histórico en la liga de fútbol americano.