Los 5 mejores agentes libres de la NFL a las puertas de la 26/27

Juan Pérez 21 MAY 2026 - 15:35h.

Stefon Diggs es uno de los nombres más relevantes

Las dos nuevas reglas de la NFL, un plus internacional sin protección de partidos

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El espacio para las sorpresas en los traspasos en la NFL tras el draft tiene todavía dos ventanas de posibilidades entre los fichajes a partir del 1 de junio y el acuerdo con agentes libres. En este último grupo no hay estrellas como tal, pero sí algunos complementos muy interesantes que sobresalen de un listado repleto de veteranos que quieren un último contrato en la competición para demostrar su estatus actual.

La calculadora de los equipos de la NFL está encima de la mesa para hacer las últimas cuentas a la espera de movimientos como el de AJ Brown, muy cerca de New England Patriots. Entre tanto hay múltiples rumores para cerrar el cupo de oportunidades frente a los agentes libres, donde hay nombres tan sonados como Stefon Diggs o Deebo Samuel, dos receptores que dejan atrás una muy buena temporada.

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Stefon Diggs es el jugador con más renombre de toda la agencia libre y llega con el aval de ser uno de los jugadores más importantes de unos Patriots que han pisado la Super Bowl sin estar en las quinielas para ello. Con 32 años el receptor llega tras 85 recepciones con más de 1.000 yardas y con un master en el trazado de rutas, aunque ya está muy lejos de la velocidad que tenía la década pasada. Los Chiefs y los Commanders lo tienen en el horizonte, pero si su salario es bajo, no sería raro imaginarlo en los Rams como una alternativa barata porque volverá a optar por el título.

El caso de Deebo Samuel es muy diferente, porque el también WR llega tras una temporada irregular con los Commanders a pesar de las expectativas del equipo. Con cinco touchdowns bajo el brazo, las lesiones han pesado algo en su carrera reciente debido a que es un jugador especialmente explosivo en la ruptura de placajes, sobre todo por el peso de los 30 años donde debería estar en su mejor momento. Los Chargers, Colts o incluso los Seahawks pueden ser un buen lugar para él.

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Los 32 años de Tyreek Hill pesan tras sólo jugar cuatro enfrentamientos con los Dolphins en la 25/26 por sus problemas de rodilla. Si la rehabilitación va bien y un club con fía en su recuperación, hay equipos que necesitan un segundo o tercer receptor, pero hay que saber cuál es la realidad que pide Hill, a día de hoy el agente libre que mejor bolsillo tiene con respecto al último contrato. El precio puede marcarlo todo, incluso un regreso a los Chiefs.

Joey Bosa, el defensive end de 30 años, viene de ser el líder de la liga en fumbles forzados aunque la temporada se le hizo demasiado larga en los Bills debido a los problemas físicos. Por eso todavía no ha encontrado club a pesar de estar en el radar de muchas franquicias, porque puede estar perfectamente en un aspirante pero tiene un interrogante encima. Puede ser un añadido perfecto para una rotación defensiva sin ser un líder, por lo que 49ers o Browns son los destinos más lógicos.

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Marshon Lattimore

El cornerback de 30 años ha pasado por un viacrucis en su último año con los Commanders en lo que parecía más un despiste constante al que se le sumó una rotura del ligamento anterior a mitad de temporada. En marzo fue cortado para dejar espacio salarial en la plantilla, y ahora parece un repuesto para clubes que necesiten ampliar su secundaria como Ravens o incluso Los Rams en un último plano.

En esa lista como hemos mencionado hay mucho veterano, y destacan algunos nombres más como Taylor Decker, Trevon Diggs, L'Jarius Sneed, Jonah Williams, Jack Conklin, Joel Bitonio, Cam Robinson, Jonny Smith, David Onyemata. Alternativas para cerrar plantillas entre las dudas de encarar una temporada donde a priori, no deben ser cruciales desde el inicio.