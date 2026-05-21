Álex Márquez ya tiene un plan de recuperación y marca su vuelta en Brno

Alberto Cercós García 21 MAY 2026 - 12:56h.

Álex Márquez ya tiene marcada su hoja de ruta para volver cuanto antes a MotoGP

No todo vale: la opinión del Gran Premio de Catalunya

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Álex Márquez dio un tremendo susto durante el Gran Premio de Catalunya. Justo en el ecuador de la carrera y cuando batallaba con Pedro Acosta por la victoria, el del Gresini Racing tuvo uno de los accidentes más impactantes de la temporada. Ya no solo dio un susto mayúsculo a su equipo y familiares, sino que toda la afición presente en el Circuit y la que seguía la retransmisión por la televisión se quedó helada. Con el paso de los minutos y las horas, las noticias sobre el estado de Márquez eran alentadoras. El catalán 'únicamente' sufrió una fractura marginal de la vértebra C7 y fractura de la clavícula derecha. Poca cosa para lo escalofriante que es la imagen.

Con todo solucionado tras pasar por quirófano, Álex Márquez confirma lo que todo el mundo piensa sobre los pilotos de MotoGP: están hechos de otra pasta. No por el hecho de que el tremendo susto se quedó ya en una anécdota, sino porque en su cabeza ya hay un plan de acción para volver cuanto antes al Mundial. Tal y como ha podido averiguar ElDesmarque, la intención de Márquez en intentar volver en un mes para el Gran Premio de la República Checa.

La recuperación de Álex Márquez marcará su plan

Álex Márquez ya tiene un objetivo marcado. Como si de una motivación extra se tratara, el pequeño de los hermanos se ha puesto la carrera en Brno como un punto realista de vuelta al Mundial. Todo, suponiendo que la rehabilitación y la recuperación va de la mejor de las maneras y no aparece ningún tipo de imprevisto. De ser así, el piloto del Gresini Racing únicamente se perdería los Grandes Premios de Mugello y de Hungría. Algo extremadamente optimista para el sustazo que dio el español hace escasos días en Montmeló.

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Un mes por delante de mucho trabajo físico y psicológico. Para cumplir el objetivo que se ha marcado de llegar a Brno en justo un mes (el Gran Premio se disputa entre el 19 y el 21 de junio), Márquez deberá trabajar de la manera más cuidadosa posible. Sobre todo en la fase inicial, para que las cicatrices se curen bien y una vez empiece a prepararse de nuevo no aparezcan problemas inesperados. Aún así, pensar que Márquez puede perderse únicamente dos Grandes Premios tras lo vivido en Montmeló... no hace otra cosa que confirmarse que estos pilotos están hechos de otra pasta.