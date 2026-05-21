Alberto Bravo 21 MAY 2026 - 10:02h.

El capitán ha decidido continuar una temporada más en activo, hasta junio de 2027

El Concello de Vigo aprueba la estatua de Iago Aspas

Compartir







VigoFin al culebrón, Iago Aspas no colgará aún las botas. El capitán ha decidido renovar una temporada más, la que será su última campaña en activo, con el Celta de Vigo. El moañés continuará jugando al fútbol con 39 años, hasta cerca de los 40, y liderando a los vigueses por segundo año consecutivo en Europa. El club ha hecho oficial la noticia que cuerpo técnico, vestuario y celtismo llevaban esperando muchos meses.

Tras debutar el 8 de junio de 2008 en el Estadio Helmántico contra la UD Salamanca ese joven y descarado futbolista formado desde niño en A Madroa es una leyenda. Ahora, casi 16 años después, ha confirmado que jugará un último año con el Celta de Vigo. Durante los últimos meses ha ido calibrando su estado físico para decidir si estaba en condiciones de seguir una temporada más en activo.

Lo hará tras un curso donde fue importante en la Europa League y tuvo un papel secundario en Liga, donde solo ha jugado algo más de 1.000 minutos en 31 partidos. Sus ocho goles y seis asistencias son la demostración de que Iago Aspas, tras más de 570 partidos en el Celta, sigue siendo un jugador relevante en los planes de Claudio Giráldez con casi 2.000 minutos sobre el césped a sus 38 años.

PUEDE INTERESARTE El Celta irrumpe por el fichaje de Aleix Febas

Más de 220 goles y cerca de un centenar de asistencias colocan al moañés como el mejor jugador de la historia del Celta. Nadie ha vestido más veces su camiseta, nadie ha marcado más goles. Ahora podrá seguir ampliando sus registros una temporada más. En sus últimas palabras ya se podía entrever la decisión de continuar: "Son muchos años, tengo tres hijos, pero también sigo disfrutando del día a día y no me he aburrido, ni estoy cansado".

PUEDE INTERESARTE El Celta baraja el regreso de Brais Méndez

Comunicado oficial

A falta de un partido para cerrar la temporada, llega la noticia que todo el celtismo esperaba, que emociona a todos por igual. La que une generaciones. La que confirma que algunas historias nunca tendrán final.

Iago Aspas renueva su vinculación con el club de su vida. Lo hace como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro. Firma hasta 2030 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más (“unha máis”). Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspas.

Porque aquel niño de Moaña que soñó con marcar un gol bonito con el Celta de los mayores terminó convirtiéndose en el alma de toda una afición. En el canterano que transformó lo imposible en rutina, el que nunca dejó de creer y el que hizo que toda una generación creciera sintiendo orgullo de ser del Celta.

Con él llegaron noches inolvidables, goles que forman parte de la memoria colectiva del celtismo. Llegaron récords, partidos históricos y una manera única de entender este escudo. Máximo goleador histórico del club, futbolista con más partidos de la historia con la camiseta celeste y símbolo absoluto de una afición que se reconoce en su carácter y en sus raíces.

No es que Iago Aspas sea el mejor jugador de la historia del Celta. Es que, Iago Aspas es el Celta. Un jugador que ha marcado una época, que ha construido una identidad.

Y ahora, con el Celta de nuevo rumbo a Europa. Veintitrés años después de aquella segunda clasificación continental consecutiva, con un equipo hecho en casa, con talento Feito na Madroa y con el orgullo de Galicia por bandera, Iago Aspas seguirá marcando el camino y representando mejor que nadie lo que significa defender este escudo.

Porque la historia de Iago Aspas y el Celta continúa.

Agora e sempre.

Parabéns, capitán!