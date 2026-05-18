Alberto Bravo 18 MAY 2026 - 11:27h.

El Celta buscará en la última jornada en Balaídos el billete para la Europa League

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VigoEl Celta de Vigo ha certificado su clasificación para Europa tras empatar 1-1 en San Mamés ante el Athletic Club. Con la Conference League bajo el bolsillo los de Claudio Giráldez buscarán, este próximo fin de semana en Balaídos, el billete para la Europa League. Javi Rodríguez, una de las piezas más importantes del técnico porriñés estas dos últimas temporadas, puso en valor que el equipo lograse clasificarse para Europa por segundo año consecutivo.

Clasificación: "Hay que dar el valor que se merece estar dos años seguidos en Europa con este club que hace años estaba peleando para no descender. Jugar dos años Europa es un orgullo para nuestro club y para la ciudad".

Athletic Club: "Vinimos a ganar, era un partido especial por varios jugadores y por el entrenador. Sabíamos que iban a salir con ganas de ganar el partido. Hemos intentado desde el primer minuto que no se jugase tanto, parar un poco el juego y luego nos encontramos el gol. Defensivamente hemos estado bien".

Empate en San Mamés: "En la segunda parte han apretado un poco más y nos ha costado un poco más. Un empate que nos vale para estar en Europa el año que viene".