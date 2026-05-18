Diego Páez de Roque 18 MAY 2026 - 13:57h.

Bryan Zaragoza lleva tiempo sin contar para Gasperini

Luis de la Fuente sólo incluye a tres jugadores del Real Madrid en la prelista del Mundial 2026

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Esta semana se conocerá la lista definitiva de Luis de la Fuente para el próximo Mundial que dará comienzo a mediados de junio en México, Estados Unidos y Canadá. Apenas un mes antes de que comience, el técnico riojano cuenta con algunas dudas, sobre todo en ataque debido a las múltiples lesiones que sufren los habituales españoles.

Estos últimos meses de competición están siendo clave para que jugadores con los que ha dudado el técnico riojano hayan dado un paso adelante para afianzarse en la lista definitiva, como puede llegar a ser el caso de Víctor Muñoz o Yeremi Pino. Al igual que el extremo de Osasuna, Luis de la Fuente ha contado con otros atacantes que, si se recuperan, podrían terminar yendo, como Ander Barrenetxea. Sin embargo, quien parece haber perdido toda oportunidad de acudir a la cita mundialista es Bryan Zaragoza.

El descalabro de minutos de Bryan Zaragoza

La Selección Española siempre ha buscado este perfil de atacante para revolucionar partidos y aportar un toque diferente a la ofensiva española. Bryan Zaragoza ha sido ese tipo de jugador en varias convocatorias, pero su segundo tramo de temporada le deja prácticamente fuera del Mundial.

En el Celta de Vigo, el extremo andaluz era un gran recurso utilizado por Claudio Giráldez. Aunque no siempre era titular, gozaba de minutos suficientes para dejar su sello de calidad y llamar la atención de Luis de la Fuente.

No obstante, su cambio a la Roma en invierno no le hizo ningún bien. Le costó entrar en los esquemas de Gasperini hasta el punto de no sumar ningún minuto desde marzo. En el mes de abril no jugó, estando en el banquillo, pero sin saltar al terreno de juego. A esto hay que sumarle la lesión que ha sufrido en mayo, hasta el punto de no contar con él y no querer ejercer la opción de compra, por lo que Bryan Zaragoza volverá al Bayern de Múnich.

La situación que atraviesa Bryan Zaragoza en la capital italiana ha provocado que pierda el billete que tenía para el Mundial. Sin minutos, no hay convocatoria. El andaluz entraba en esa pugna por ser el extremo desequilibrante de la Selección, pero Luis de la Fuente podría darle prioridad a los futbolistas que más continuidad han tenido y que en mejor forma han terminado la temporada.

En su cuenta de Instagram, el jugador ha parecido más despreocupado. Ha publicado un recopilatorio de fotos y vídeos donde ha mostrado su día a día en los últimos meses, desde fotos con un pequeño familiar a goles en el entrenamiento. Todo acompañado de un "that’s how I live" (así es como vivo).