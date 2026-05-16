Rodri Hernández deja en el aire su futuro en el City y se ve al 100% para el Mundial: "Es cuestión de semanas"

Andrea Esteban 16 MAY 2026 - 21:55h.

Su contrato entra en su último año y podría haber renovación

La lesión de Ander Barrenetxea pone en serio peligro su presencia en el Mundial

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Rodri Hernández ha comparecido tras la final de la FA Cup en Wembley con un doble mensaje: prudencia sobre su futuro en el Manchester City y optimismo total respecto a su estado físico de cara al Mundial.

El centrocampista español, clave en el esquema de Pep Guardiola, volvió a los terrenos de juego tras perderse los últimos cinco partidos por un problema en la ingle y lo hizo en la victoria ante el Chelsea que significó un nuevo título para los ‘citizens’.

El futuro abierto en el City

Rodri evitó entrar en detalles sobre una posible renovación o una salida este verano, pese a que le resta solo un año de contrato con el Manchester City: “Estoy tranquilo. Solo pienso en mi club, en acabar la temporada con los mayores títulos posibles. Ahora mismo no pienso mucho en mi futuro”, explicó el internacional español.

El centrocampista dejó claro que su foco está en cerrar el curso y en los retos inmediatos, con la Premier League aún en juego en las últimas jornadas.

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Recuperación y Mundial

Más allá del plano contractual, Rodri también transmitió tranquilidad sobre su estado físico tras reaparecer en Wembley: “Ha sido una pequeña montaña rusa… hoy he podido pasar el test. Me he encontrado relativamente bien. Es cuestión de semanas”, señaló.

El jugador se mostró convencido de que llegará al 100% al Mundial que arranca el próximo mes, pese a las dudas que ha arrastrado en su recuperación.

El Manchester City mantiene opciones de cerrar la temporada con otro título si logra pleno de victorias en las dos últimas jornadas y el Arsenal tropieza: “No dependemos de nosotros mismos, pero todo puede pasar en el fútbol”, añadió Rodri.