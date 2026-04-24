El sorprendente fichaje que arroja el Big Data para el mediocampo del Real Madrid: ni Rodri ni Enzo Fernández

Un nombre destaca por encima del resto, aunque ofrecen varias alternativas que pasan bajo el radar

Varios regresos y una ausencia sorpresa en el lista de convocados del Real Madrid ante el Betis

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El Real Madrid tiene por delante, parece que esta vez sí, una remodelación de cara al próximo curso. La planificación deportiva exige, después de dos años de medias tintas, uno o varios fichajes en el centro del campo. Se habla mucho de Rodri Hernández, cuya salida del Manchester City este verano se da casi por hecha, siempre y cuando le respeten las lesiones. También se postula Enzo Fernández, jugador del Chelsea, pero su club se puso de morros con el rumor, llegando incluso a castigarle.

Queda claro que en el Real Madrid todos echan de menos a Toni Kroos y Luka Modric. Es por eso que, en ElDesmarque, hemos comparado los datos y estadísticas de todos los jugadores de las cinco grandes ligas y los hemos contrastado con las estadísticas que los dos legendarios centrocampistas fraguaron en su última temporada juntos, la 23/24, con el Real Madrid. Lo hemos hecho de la mano denuestros amigos de Driblab, proveedor de datos y estadísticas de esta casa. Hemos preguntado qué jugadores se parecen más y los resultados han sido sorprendentes.

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En este sentido, el jugador más parecido a Toni Kroos sería Joshua Kimmich con un 86.6%. Un jugador que ni es accesible ni el Real Madrid se plantea fichar. Es en la segunda posición donde llega el primer nombre sorprendente: Valentín Barco. El jugador del Estrasburgo, ex del Sevilla FC, se asemeja al mediocentro alemán en un 85.8%, tanto en estadísticas como en alturas que ocupa, toques por partido... A sus 21 años, su valor de mercado se sitúa en los 35 millones de euros.

Otro de los nombres sorprendentes es el de Lucas da Cunha, jugador del Como de 24 años y 20 millones de valor de mercado. El franco-portugués se asemeja a Toni Kroos en un 84.8% de las estadísticas. Y es que, si bien la última temporada del alemán supera en todos los aspectos de pase al luso, este, en cambio, añade otras facetas defensivas extra, como la precisión en el tackle.

Más abajo van apareciendo otros nombres como Pedri, Bruno Fernandes, Declan Rice, Vitinha o Aleix García. Y ya, en un segundo escalón, aparecen nombres como Angello Stiller (25 años, Stuttgart, 45 millones), Manuel Locatelli (28, Juventus, 25 millones) o James Gardner (25, Everton, 35 millones) completan una lista a la que, algo más lejos, se encuentran Fagioli, Calhanoglou, Fabián Ruiz o Elliot Anderson, del Nottingham Forest, por quien el Manchester City quiere tirar la casa por la ventana.

El Big Data ofrece el mismo nombre para hacer de Toni Kroos que de Luka Modric

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Por parte de Luka Modric, también hemos tomado como referencia esa temporada 23/24. Aquí vuelven a aparecer Kimmich y Pedri, jugadores fuera de mercado. Sorprendentemente, el tercero es Valentín Barco, también con un 85.8% de semejanza con el croata, misma cifra que con el alemán. Más allá de ser un jugador por debajo del radar, lo extraño es que este jugador era lateral izquierdo hace apenas un año y medio, y ahora es uno de los mediocentros más parecidos, por perfil, tanto a Kroos como a Modric.

En esta lista también aparece Martin Odegaard, con un 85.6% de similitudes al mediocentro croata. También Nadiem Amiri, del Mainz, o Mikkel Damsgaard (25, Brentford, 30 millones). Nuevamente aparece Stiller, junto a Bruno Fernandes o Nicolo Barella. Este último se asemeja a Luka en un 84.% de sus estadísticas, zonas de influencia, mapas de calor... Como otra promesa europea surge la alternativa de Bilal El Khannouss (21, Stuttgart, 32 millones). Szoboslai, Fagioli, Bruno Guimarães o Florian Wirtz son otros cuyo posicionamiento y métricas coinciden en más del 80% con la última gran temporada de Luka Modric en el Real Madrid.

Como resumen, podemos concluir en que la pieza que mejor encaja para hacer de Kroos y/o Modric es, sin duda, Valentín Barco. Posteriormente se ofrecen otras posibilidades por debajo del radar pero que encajan por perfil. Sin embargo, son más arriesgadas, ya que serían apuestas procedentes de clubes un par de escalones por debajo de la máxima élite y es difícil que el club blanco vaya a firmar ahí. Nombres como Lucas Da Cunha, Stiller, Daamsgard, Anderson o El Khannouss son opciones que están para dar el salto, pero quizá a un peldaño intermedio entre sus equipos y el Real Madrid. No obstante, si el club blanco no quiere pagar una auténtica morterada por un primera espada, estos surgen como futbolistas estadísticamente similares a aquello que tanto echan de menos.

Por qué no aparecen Rodri Hernández ni Enzo Fernández en la lista:

En este sentido, la lista de jugadores no arroja los nombres de Rodri Hernández, ni tampoco de Enzo Fernández. ¿A qué se debe esto? ¿Significa que son peores fichajes que los anteriores? No, y seguramente ambos puedan aportar mucho, pero son perfiles muy diferentes a los de Toni Kroos y Luka Modric. En el caso del pivote español, su rol es el de ancla, es el primer hombre por delante de la defensa, el encargado de dar el primer o el segundo pase. Un rol que en el Real Madrid, ahora mismo, está desempeñando con bastante acierto Aurélien Tchouaméni.

Sin embargo, mientras Kroos ganaba altura en el Madrid y era el segundo jugador en ejercer la presión, Rodri tiende más a guardar la posición. Si en el Manchester City se atreve más a asomarse al área es porque el sistema ofensivo de Pep Guardiola, en el que acosa a su rival y mete a los once jugadores contrarios casi en su área, este puede desplegarse con libertad e incluso asomarse al área para tirar como llegador de segunda línea.

Por contra, en el caso de Enzo Fernández, su perfil está un poco más cerca al de Modric. Sin embargo, es un jugador que vive instalado en la frontal del área. Luka llevaba de la mano al equipo desde atrás y luego llegaba a esa zona acompañando la jugada, mientras que Enzo la espera un poco más en esa zona. Por otra parte, el argentino carece de la precisión en el pase que sí atesora el croata, siendo un futbolista más tendiente a la pérdida de balón, dentro de estos valores de absoluta élite en los que nos enmarcamos.