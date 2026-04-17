Fran Fuentes 17 ABR 2026 - 10:27h.

Los primeros movimientos que se prevén en el Real Madrid de cara al próximo verano

Dani Ceballos se irá del Real Madrid y "ya hay contactos" con un nuevo equipo

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La temporada en el Real Madrid se da por finiquitada a falta de siete partidos de liga. Sin retos evidentes en el horizonte, en la plantilla ya se teme el plebiscito del público del Santiago Bernabéu de cara al partido del próximo martes frente al Deportivo Alavés... y este no será favorable. Entre la afición blanca, especialmente si preguntas ahora, el descontento es mayúsculo, y seguramente abogarían por hacer una gran limpieza en la plantilla, dando salida a un buen número de futbolistas. Sin embargo, la idea desde la cúpula del club blanco sería bastante más moderada por dos razones diferentes. Del mismo modo, la figura del entrenador sigue sometida a debate interno y en el apartado de fichajes se esperan, únicamente, un par de retoques en lugar de una gran revolución.

Así lo revela Antón Meana en El Larguero, de la Cadena SER. Por empezar con la figura del entrenador, se da por hecho que Álvaro Arbeloa no va a seguir, pero todavía no está del todo claro y no se puede descartar ningún escenario. Esta indecisión concuerda, por ejemplo, con la información de RTVE en la que se afirma que no se descarta la continuidad del entrenador gallego, mientras que esta casa ha podido confirmar en los últimos días que Didier Deschamps es una opción muy bien considerada y que el nombre de Lionel Scaloni ha irrumpido con fuerza en las últimas horas. Lo único cierto es que todavía no hay ninguna decisión tomada, y que esta tampoco se anunciará con tanta antelación.

A la situación del entrenador se suma la dificultad para dar salida a varios jugadores

Por otra parte, en cuanto a la criba que se esperaba en la plantilla, no será tal. Se esperan salidas, y las habrá, más allá de los jugadores que finalizan contrato. Sin embargo, no habrá una gran revolución. Se espera que Dani Carvajal y David Alaba digan adiós al club blanco, mientras que con Antonio Rüdiger no se sabe qué va a pasar. Hasta hace una semana, su rendimiento tras lesión hacía presagiar una ampliación de contrato, que el club blanco ofrecería a la baja para ser el cuarto central del equipo. Sin embargo, la eliminación del club blanco en la Champions, con seis goles encajados en la eliminatoria, bien puede acelerar su salida.

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Sin embargo, el club tiene un hándicap importante: y es que la mayoría de jugadores tienen contrato en vigor de larga duración. Por eso, aunque el Real Madrid quisiera, le sería imposible que salieran tantos como deberían. Con un año más (es decir, hasta 2027) están Vinicius Júnior (su renovación ya estaría cerrada), Brahim Díaz, Thiago Pitarch, Thibaut Courtois, Fran García y Dani Ceballos, mientras que en 2028 finalizan Aurélien Tchouaméni, Rodrygo Goes, Éder Militao y Ferland Mendy. A alguno de los que restan solo un año se les facilitaría la salida. Entretanto, Eduardo Camavinga (2029), Gonzalo García (2030) o Raúl Asencio (2031) son jugadores con muchos años de contrato cuyas salidas podrían enquistarse. Con Franco Mastantuono (contrato hasta 2031) se buscaría una salida en forma de cesión para que acumule minutos y experiencia en Europa.

Por último, se espera que jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler (2029), Dean Huijsen, Andryi Lunin (2030), Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras (2031), sean la base del Real Madrid del futuro.

El Real Madrid completaría la plantilla con dos fichajes en posiciones muy concretas

Por último, en el apartado de fichajes, el Real Madrid tiene claros dos fichajes. Serán un mediocentro de perfil más creativo y un defensa central, toda vez que la plaga de lesiones en el eje de la zaga se sucede año tras año sin que el club pueda hacer nada. En este sentido, Rodri Hernández es el principal candidato para reforzar la medular. Todo apunta a que el Manchester City no pondrá impedimentos en permitirle marcharse, y Pep Guardiola, que a saber si sigue el próximo curso aunque le queda un año de contrato, ya tendría asumida su marcha. Asimismo, nombres como el de Enzo Fernández o Kees Smit siguen en la agenda.

En el apartado de defensas, el Real Madrid recuperó el interés en Ibrahima Konaté, quien aún no ha renovado con el Liverpool. Esta opción estuvo descartada, pero su bajo coste (habría que pagar prima y un salario elevado, pero no un traspaso a su club) hacen que se mantenga latente. Del mismo modo, la renovación de Nico Schlotterbeck con el Borussia Dortmund, lejos de complicar su fichaje, le pone un coste de salida de entre 50 y 60 millones. Una cifra asumible para un jugador que puede ser referente en su posición y que, a sus 26 años, aún tiene por delante sus mejores años de fútbol.

Estos dos movimientos no serán los únicos. Y es que el primero de todos será Nico Paz, por quien el Real Madrid ya tiene decidido ejercer la opción de recompra que tiene pactada con el Como 1907 de Cesc Fàbregas, cifrada en nueve millones de euros. En este mismo sentido, el club también tiene sobre la mesa las opciones de Jacobo Ramón (8 millones), Víctor Muñoz (8 millones) y Chema Andrés (13 millones) para cerrar sus regresos. Esto no quiere decir que se vayan a hacer todas, o que se vayan a ejercer este mismo verano, ya que el club mantiene esas opciones por los tres próximos cursos, aunque a un mayor coste. Habrá que esperar para ver si se dan salidas, si el club les necesita o si deciden apostar por ellos al ver lo caro que está el mercado.

Así está la planificación deportiva del Real Madrid en este momento. Decisiones tomadas no hay casi ninguna, y opciones sobre la mesa, muchas. Dependerá de lo que el club quiera, o pueda, gastar el próximo verano y de si consigue dar salida a tantos jugadores como necesitaría incorporar.