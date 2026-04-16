El único reto que le espera al Real Madrid hasta final de temporada

Fran Duarte 16 ABR 2026 - 10:49h.

El Madrid afronta la recta final de LALIGA casi sin opciones al título y con la necesidad de no arrastrar más el escudo

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El Real Madrid se acerca al abismo de una temporada sin títulos después de su eliminación en Champions League. Los merengues no pudieron con el Bayern Múnich de Kompany poniendo fin a su competición fetiche. Precisamente la Champions era la competición con la que el madridismo soñaba con salvar la temporada y ahora gran parte del madridismo se pregunta ¿y ahora qué? Lo cierto es que en LALIGA, con una diferencia de nueve puntos con el FC Barcelona, parece casi imposible salvo milagro y bochorno de los culés. Pero si por algo se caracteriza el Real Madrid es por luchar hasta el final y no dar nunca nada por perdido hasta que se termina.

Lo qué le queda por delante al Real Madrid

A los de Arbeloa les esperan siete finales hasta que acabe LALIGA si quieren salvar los muebles. Siete partidos en los que no se puede permitir perder ningún punto y en los que los culés deberían caer por lo menos en el enfrentamiento directo del Clásico en el Camp Nou y otros dos partidos más, eso solo para empatar a puntos…

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Hasta el Clásico tienen tres partidos importantísimos para evitar el bochorno de hacer un pasillo histórico al Barça en su campo: Alavés, Betis y Espanyol. Solo el partido contra el Glorioso es en el Bernabéu, el resto son visitas a domicilio contra equipos que se están jugando estar en Europa la temporada que viene. Nueve puntos importantísimos si quieren evitar ese pasillo o incluso evitar el alirón del Barça si pierden en el Camp Nou dándoles la victoria matemática del título liguero. El punto de inflexión es, sin duda, el Clásico.

Después, en el hipotético caso de que el Madrid consiguiese lo imposible y llegase con opciones todavía de competir LALIGA en los tres últimos encuentros, le quedarían otros tres partidos importantísimos contra el Real Oviedo y Sevilla, que se juegan la salvación, y contra el Athletic en el último partido del Bernabéu.

Real Madrid vs Alavés (martes 21 de abril)

Real Betis vs Real Madrid (viernes 24 de abril)

RCD Espanyol vs Real Madrid (1-4 mayo)

FC Barcelona vs Real Madrid (9-10 de mayo)

Real Madrid vs Real Oviedo (12-14 de mayo)

Sevilla vs Real Madrid (16-17 de mayo)

Real Madrid vs Athletic (23-24 mayo)

Al Madrid solo le queda sacar su orgullo y no arrastrar el escudo por los campos o hundirse en la vergüenza absoluta.