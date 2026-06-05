Juan Pérez 05 JUN 2026 - 09:56h.

El paquete premium puede superar los 1.200 euros por persona

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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El partidazo de la NFL en el Santiago Bernabéu con el Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons llega a su segunda cita con el público de cara a la venta de entradas, en este caso con una vertiente más exclusiva. Este viernes 5 de junio se desbloquean para el público general todos los paquetes VIP desde el mediodía, una propuesta más amplia para llevar la experiencia al siguiente nivel con distintas escalas.

El partidazo entre Joe Burrow y Bijan Robinson del próximo 8 de noviembre tiene ahora el primer gancho para asistir con el desglose de los packs premium en diferentes precios y opciones. Desde las 12.00h. del mediodía cualquier persona puede acceder a la web oficial para comprar las entradas, que en este caso no tienen relación con las butacas habituales que van desde los 93 euros a los 438.

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Esa última categoría permite ver el NFL Madrid GAME desde el primer anfiteatro o desde la grada baja en la zona central del campo, pero es el límite antes de rozar la virtud del VIP en el Santiago Bernabéu. pero el salto para acceder a los paquetes más selectos tienen un mínimo más alto porque los precios pasan a estar entre los 700 y los 1.200 euros por entrada desde los palcos.

La NFL y el Santiago Bernabéu ofrecen la opción de comprar hasta cinco versiones de los paquetes VIP, y en ellos la atención y el confort están por encima de todo. Asientos acolchados, acceso rápido al estadio, entrada a las salas de hospitalidad y áreas VIP exclusivas, bebida y comida de cortesía antes y después del partido y programa oficial de la jornada de partidos de la NFL.

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Junto a todo ello están también los espacios sociales Premium para grupos e invitados corporativos así como las suites privadas con opciones de hospitalidad ejecutiva. De todas las opciones hay cuatro que parten de la venta única de entradas por 792,75 euros que se ubican en la zona de lujo del estadio entre los restaurantes de Mahou y Sur del propio sky lounge. El resto de entradas VIP tienen un plus porque pasan a costar 1.217,75 euros por persona con la denominación 'Salón del Museo'.

Qué incluye la hospitalidad de NFL Spain

El martes 9 de junio se completa el círculo para el momento más importante para el resto de los mortales, porque a eso de las 12.00h. comienza la venta de entradas para el público general con diez escalas de precio junto a las dos opciones para los niños

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Estas son todas las especificaciones de las entradas por categorías, precios y la zona donde estará dentro del estadio, una guía antes de entrar a una cola de miles de personas que esperará digitalmente a conseguir su hueco.

Categoría 1 (€438.75): primer anfiteatro/grada baja en el lateral principal (zona central del campo, justo a la altura de la línea de medio campo).

primer anfiteatro/grada baja en el lateral principal (zona central del campo, justo a la altura de la línea de medio campo). Categoría 2 (€383.75): grada baja lateral y segundo anfiteatro lateral (zonas que cubren desde las líneas de yarda 20 hasta las zonas de anotación).

grada baja lateral y segundo anfiteatro lateral (zonas que cubren desde las líneas de yarda 20 hasta las zonas de anotación). Categoría 3 (€333.75): primer anfiteatro y grada baja en ambos fondos del estadio (detrás de las zonas de anotación / endzones).

primer anfiteatro y grada baja en ambos fondos del estadio (detrás de las zonas de anotación / endzones). Categoría 4 (€278.75): grada alta de fondo (primer nivel superior detrás de las porterías) y las primeras filas de los sectores intermedios en las esquinas del estadio.

grada alta de fondo (primer nivel superior detrás de las porterías) y las primeras filas de los sectores intermedios en las esquinas del estadio. Categoría 5 (€228.75): segundo anfiteatro completo en ambos fondos del estadio y sectores superiores de las esquinas.

segundo anfiteatro completo en ambos fondos del estadio y sectores superiores de las esquinas. Categoría 6 (€180.60): tercer anfiteatro lateral (el primer nivel de los sectores más altos a lo largo de las bandas del campo).

tercer anfiteatro lateral (el primer nivel de los sectores más altos a lo largo de las bandas del campo). Categoría 7 (€153.35): cuarto anfiteatro lateral (la zona intermedia de los sectores más altos en los laterales).

cuarto anfiteatro lateral (la zona intermedia de los sectores más altos en los laterales). Categoría 8 (€131.55): Tercer y cuarto anfiteatro en ambos fondos del estadio (sectores altos detrás de las zonas de anotación).

Tercer y cuarto anfiteatro en ambos fondos del estadio (sectores altos detrás de las zonas de anotación). Categoría 9 (€104.30): quinto anfiteatro lateral (la penúltima grada más alta en los laterales del estadio).

quinto anfiteatro lateral (la penúltima grada más alta en los laterales del estadio). Categoría 10 (€93.40): el último anfiteatro/gallinero superior, que rodea de forma perimetral las zonas más altas, lejanas y laterales del estadio.

En cuanto al precio de los niños es más reducido y entran en dos de las categorías mencionadas antes por zonas: