Juan Pérez 29 MAY 2026 - 16:44h.

El Desmarque Quarterback continúa y se amplía para la próxima temporada

Los horarios de inicio para comprar entradas del NFL Madrid Game 2026

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El impacto del acuerdo multianual de Mediaset España con la NFL para retransmitir las tres próximas temporadas de la liga de fútbol americano tiene un eco especial en los rostros que cada fin de semana narrarán los partidos. José Antonio Ponseti e Iker Sagasti son las figuras más reconocibles del equipo que repite al frente no sólo de las retransmisiones, sino del programa de actualidad de ElDesmarque Quarterback que vuelve con una activación aún mayor.

La apuesta por los más de 50 partidos para la 26/27 en la NFL es un crecimiento sustancioso con respecto al año pasado y define una visión para colocar el auge del fútbol americano en el primer plano. Con los dos partidos asegurados cada semana e incluso varias jornadas con tres enfrenamientos disponibles en abierto entre Cuatro, Be Mad y Mediaset Infinity, la idea es sostener en el tiempo un formato para crear una tradición en los seguidores que va más allá del Madrid Game 2026 y la Super Bowl 2026.

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Los horarios habituales cada semana van a ser muy similares a los del año pasado, porque en gran medida los dos partidos de cada jornada serán el de la primera tanda a las 22.05h. o 22.30h. y el segundo será poco después a las 02.20h. de la madrugada. Esa elección potencia el Sunday Night como gran elemento diferencial, a pesar de que habrá algunas elecciones a sabiendas de la exposición del calendario norteamericano para los festivos.

El propio Iker Sagasti explica en 100 yardas cómo serán las jornadas a partir de ahora con la inyección de los partidos internacionales, también dentro del acuerdo: "Muchas semanas habrá tres partidos porque vamos a dar todos los partidos europeos, que son seis, empezando por el de Londres del 4 de octubre en Cuatro (15.30h.) entre Indianapolis Colts y Washington Commanders.

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En esa oleada de positivismo por adentrarse de nuevo en las narraciones con la previsión de una gran temporada por delante, Sagasti explica también el regreso del programa de televisión. "ElDesmarque Quarterback sigue los jueves de madrugada y pasa de 10 minutos a 15, y estará en Mediaset Infinity". Esa coletilla es especial para todos aquellos con la necesidad de revisionar o ver al día siguiente el partido completo en la plataforma.

A todo eso hay que añadir que en determinados puntos de la temporada como Acción de Gracias o algunos días de playoffs, también se van a dar partidos a las 19.00h. de la tarde, un desglose del calendario que llegará con el paso de las jornadas. Porque la Super Bowl de este último año entre Seahawks y Patriots con la flamante presencia de Bad Bunny ha sido el punto de conexión para muchos, pero el día a día de la temporada regular cada vez atrapa a más seguidores y esa esencia estará presente en los contenidos deportivos y digitales de Mediaset España.

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La preponderancia del Madrid Game y de la Super Bowl en Cuatro están en todos los focos, pero el destello de cada jornada es la base para hacer afición. Sagasti lo explica así con una referencia a Ponseti: "lo venimos diciendo desde que arrancamos 100 Yardas hace 10 años. La NFL en abierto en Mediaset ha sido un empujón clave, y los contenidos que hace la gente son lo que está haciendo que esto crezca en nuestro país de manera definitiva, y queremos más y mejor", afirma.

De hecho el propio Ponseti reflexiona al respecto y explica que "lo bonito de todo esto es que ayer Mediaset sacaba pecho del acumulado de esos cuatro meses, que son más de 7 millones de espectadores acumulados, y eso que arrancamos en la semana 6". Un salto que esta temporada crece en contenidos y en conexiones de la mano de los narradores y de parte de ese equipo de 100 yardas que vuelve a coger el micrófono de Cuatro.

El propio Javi Gómez le da la enhorabuena a los dos y añade una afirmación que concuerda con todo lo que significa el acuerdo para ellos: "Cómo mola que un grupo grande de comunicación de este país reapueste. Y eso mola más, porque apostar es una esperanza, pero cuando ya lo has catado y te quedas es que mola. Y los datos este año han sido una pasada, los de todos. El partido en el Madrid Game fue mas visto que el partido en abierto en Alemania y del Reino Unido", aclara.

Y con el sello de la Super Bowl 2026 y el NFL Madrid Game 2026, el resto de contenidos van de la mano para volver a ofrecer la NFL con Ponseti y Sagasti al frente de una temporada ilusionante que comienza a mediados de septiembre.