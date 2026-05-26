Marc Márquez se pasa a la NFL para promocionar el Madrid Game 2026

Juan Pérez 26 MAY 2026 - 17:29h.

El piloto se viste con un mono exclusivo del partidazo exclusivo de la competición en España

La NFL presenta el calendario de partidos internacionales de 2026

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El recorrido hacia el segundo partido oficial de la NFL con el Madrid Game 2026 confirmado para el próximo 8 de noviembre deja un invitado de lujo en la promoción del mismo en el reflejo de Marc Márquez. El piloto español reaparece con un mono totalmente diferente al habitual a las puertas de su regreso competitivo para ampliar el eco del partidazo entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons de la novena semana de competición.

Hace unas semanas Roberto Carlos promocionó el encuentro entre Bengals y Falcons desde el Santiago Bernabéu con un mensaje directo desde el draft de la NFL, y ahora el amplificador pasa a Marc Márquez. La estrella de MotoGP se viste con un mono personalizado con el logo del Madrid Game 2026 para impulsar un enfrentamiento histórico donde aparecerán estrellas del calado de Joe Burrow o Bijan Robinson.

Con un simpático vídeo a golpe de gas donde invita a su comunidad y a todo el entorno de la NFL a pasar una velada única en el Santiago Bernabéu, deja un mensaje claro y conciso: "Ya tenemos fecha y rival, Falcons contra Bengals". El corredor de Ducati presta su imagen para sumar un +1 en la lista de todos aquellos seguidores que esperan la venta de entradas de manera oficial para llegar a algunos de los mejores asientos en el estadio del Real Madrid de cara al partidazo.

De hecho en las próximas horas se abre el primero de los tres niveles para acceder a las entradas del NFL Madrid Game 2026 entre Bengals y Falcons. El 29 de mayo los usuarios con tarjeta AMEX pueden obtener sus entradas con un anticipo exclusivo, mientras que el segundo escalón pasa al 5 de junio con la venta de los paquetes premium y VIP. Por su parte la venta de entradas queda para el 9 de julio con la admisión general, el punto donde la gran mayoría accederá a elegir las mejores plazas disponibles.