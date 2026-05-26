Fran Fuentes 26 MAY 2026 - 09:37h.

El Barcelona se vuelca en la operación del delantero

La locura en el vestuario del Barcelona por la convocatoria de Gavi al Mundial 2026

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El FC Barcelona se sigue moviendo en el mercado de fichajes. A la espera de liberar masa salarial que le permita acometer incorporaciones y mientras el Mónaco ejecuta o no la opción de compra de Ansu Fati para alcanzar la regla 1:1, Deco no para ni un segundo. Para muestra, la expedición que encabeza hacia Londres para tratar de activar la operación de Joao Pedro.

Ha sido Jijantes quien ha adelantado el viaje de la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, Bojan Krkic y Joao Amaral, jefe de scouting del FC Barcelona. Un viaje en el que el FC Barcelona intentará avanzar en el fichaje del delantero brasileño, quien se ha quedado fuera de la Copa del Mundo ya que Carlo Ancelotti no le ha citado. En este sentido, Y es que, si bien en este momento la operación no puede darse debido a las limitaciones económicas del club, se espera que con la masa salarial que liberen entre Marc-André ter Stegen y Ansu Fati, más el ingreso por el traspaso de este último, permita desbloquear la regla 1:1.

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El Barcelona se vuelca en el fichaje de un delantero centro, con Joao Pedro en la pole

En lo meramente deportivo, el FC Barcelona ha decidido volcarse íntegramente en la incorporación de un delantero centro. En este sentido, Hansi Flick siente que llenar el vacío que ha dejado Robert Lewandowski es la principal necesidad de la plantilla. Es por eso que una operación como la de Alessandro Bastoni ha quedado paralizada, de momento. De este modo, la operación de Joao Pedro y el interés en Julián Álvarez son las principales opciones que se manejan en la dirección deportiva del Barcelona.

Pese a todo, solo con alcanzar la regla 1:1 no vale. Y es que ahora el FC Barcelona también tendrá que justificar ingresos para poder fichar. Es decir, no es suficiente con estar en la regla, sino que además, Joan Laporta y Deco tendrán que encontrar otra fuente de financiación para los fichajes. Ya sea en forma de venta millonaria, o mediante otras fórmulas creativas como las de vender activos del club.