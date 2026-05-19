Diego Páez de Roque 19 MAY 2026 - 10:54h.

Ancelotti ha dejado fuera del Mundial al delantero del Chelsea

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Brasil ya conoce a los jugadores que representarán al país en el próximo Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Carlo Ancelotti se encargó de comunicar en rueda de prensa a los 26 elegidos para vestir la Canarinha en el torneo más prestigioso del fútbol.

Sin embargo, la convocatoria ha dado mucho de qué hablar tanto en Brasil como en Europa. Muchos esperaban la llamada de Neymar Jr, quien podrá estar en el Mundial, pero la presencia del '10' de Santos deja fuera a otras figuras clave como son Antony o Joao Pedro.

El 'favor' de Ancelotti al Barça con Joao Pedro

La ausencia del delantero del Chelsea ha generado cierta polémica en Brasil. El '20' del conjunto londinense es el delantero centro más 'puro' en Brasil, pero Ancelotti ha decidido optar por otros perfiles, algunos más móviles como Matheus Cunha o con tendencia a jugar más retrasados como el propio Neymar Jr.

Sin embargo, este movimiento, visto desde otro punto, puede llegar a ser beneficioso para el FC Barcelona. Con la ya oficial salida de Robert Lewandowski, el conjunto culé buscará un '9' de recambio este mismo verano y, según adelantó Mundo Deportivo, Joao Pedro es una de las opciones principales para reforzar la delantera.

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Desde el club catalán ya conocen cómo juega el delantero brasileño, cuáles son sus características principales y su aportación goleadora. Además, calculan que la operación podría ascender a los 70 millones de euros. Es ahí donde entra este pequeño 'favor' de Carlo Ancelotti.

Al no disputar el próximo Mundial, el valor de mercado de Joao Pedro podría bajar, haciendo así que su precio de salida no sea tan elevado como se espera actualmente. El Mundial es el escaparate perfecto para los jugadores que quieren cambiar de clubes, pero también ocurre a la inversa si no se juega, ya que serán otros los futbolistas que llamen la atención de los mejores equipos.

Además, al no jugar el Mundial de fútbol, el Barcelona se asegura que su valor no vaya a subir. Y es que muchos futbolistas, al realizar buenas actuaciones en este corto campeonato, han conseguido aumentar su valor y provocar que clubes grandes paguen auténticas millonadas por ellos, lo que puede beneficiar al Barcelona de cara a una futura negociación con el Chelsea por Joao Pedro.