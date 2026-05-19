Diego Páez de Roque 19 MAY 2026 - 08:39h.

Mourinho se ha fijado en un delantero del máximo rival

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La llegada de José Mourinho implica algunos cambios en el Real Madrid. Como explicó Nuno Luz en ElDesmarque, el técnico luso llevará el peso de las decisiones en cuanto a fichajes y salidas, siendo este su principal requisito para llegar al club blanco. Esta misma semana se reunirá con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez para organizar la temporada.

Sin embargo, desde Inglaterra ya han comenzado a filtrarse algunos de los nombres que interesan a José Mourinho para su nuevo Real Madrid y apuntan a su máximo rival, el FC Barcelona. El equipo de Chamartín necesita reforzar varias zonas del campo y, para la delantera, se ha fijado en un futbolista culé.

Mourinho se interesa en Rashford

Según informa The Independent, José Mourinho se habría fijado en Marcus Rashford para la temporada 2026/27. Eso sí, el técnico luso no quiere reforzar a su máximo rival con una gran inyección de dinero, por lo que trataría de negociar con el Manchester United, equipo al que pertenece el atacante inglés.

Hay que recordar que Marcus Rashford ha jugado esta temporada en el Barcelona en calidad de cedido, por lo que si el conjunto culé y el Manchester United no llegan a un acuerdo para mantener al futbolista, volverá a Inglaterra. La cifra que está pidiendo el conjunto red ronda los 30 millones de euros, una cantidad que el Barça intentará bajar si no se adelanta algún otro interesado.

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Ahí es donde entra José Mourinho, quien es consciente de la buena adaptación de Marcus Rashford al fútbol español con 14 goles y 12 asistencias en la presente temporada. "Mourinho tiene buena relación con Rashford y, según estas fuentes, le encantaría ficharlo: primero, porque es un jugador que conoce; y segundo, para crear revuelo y complicar al Barcelona", informa Miguel Delaney, periodista de The Independent.

José Mourinho ya fue entrenador de Marcus Rashford durante su estancia en el Manchester United que duró algo más de dos temporadas. El luso conoce a la perfección al atacante británico y podría volver a sacar una gran versión, esta vez en la capital de España.