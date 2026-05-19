Pablo Sánchez 19 MAY 2026 - 07:26h.

El Sevilla y Nervión volverán a reencontrarse con Vinícius el próximo año

Tuvo varios piques con la parroquia local durante el encuentro

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Una jornada más, Vinicius Junior volvió a ser el centro de las miradas sobre un terreno de juego y no por su fútbol. El brasileño tuvo sus más y sus menos con la afición del Sevilla durante el encuentro frente al Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Fue el autor del gol en el primer tiempo y, a partir de ese momento, la mecha se encendió. La celebración del brasileño, con gestos hacia la grada, fue el detonante.

En el primer tiempo, Vinicius anotó el que a la postre sería el único tanto del partido. El futbolista carioca fue paseándose por la línea de fondo celebrando el tanto y haciendo gestos a la grada con la mano derecha. Una celebración que el Sánchez-Pizjuán afeó y criticó al tratarse de una provocación. No sería la única del encuentro.

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Cada vez que Vinicius tocaba el balón o pasaba cerca de dicha zona recibía los silbidos y los gritos del público. Una situación que tuvo otro momento álgido tras otra airada respuesta del jugador del Real Madrid.

Las palabras de Vinicius hacia la grada

En otra acción posterior al gol, Vinicius peleó hasta la línea de fondo por un balón al que no llegó. Entre pitos, levantó la cabeza, miró a la grada y lanzó en un par de ocasiones la siguiente frase: "Tú estás loco, estás loco". Esas palabras, captadas por las cámaras de DAZN, encendieron aún más a los sevillistas de ese sector, que no dudaron en responder. Vinicius volvió al terreno de juego entre pitos y muchas críticas.

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Una vez más, Vinicius volvió a ser protagonista en un campo por sus piques con las aficiones visitantes lejos del Santiago Bernabéu. Hasta Sánchez-Martínez, árbitro de la contienda, tuvo que intervenir para hablar con los capitanes y que la situación no fuese a mayores tras el gol del Madrid.