Pepe Jiménez Sevilla, 18 MAY 2026 - 09:45h.

El Sevilla, que no ganó, dependía del Levante-Mallorca y del Girona

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la jornada 37

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Hay imágenes que evidencian lo complicada que ha sido una temporada. El Sevilla, tras el triunfo ante el Villarreal hace días, podía confirmar su salvación incluso sin vencer al Real Madrid y en el banquillo blanquirrojo, aunque nadie quería decirlo demasiado alto, no perdieron ojo la jornada.

Javi Martínez, hasta hace meses segundo de Matías Almeyda, fue el encargado de poner su teléfono móvil para seguir, con máxima atención, la jornada. Tal era la tensión que el de Pino Montano no dudó en celebrar junto a César Azpilicueta y Peque Fernández los resultados que favorecían a la salvación del Sevilla.

Movistar ha captado unas imágenes en las que se puede ver al exsegundo entrenador gritando '¡Vamos!' al ver uno de los resultados favorables, abrazándose de manera instantánea con César Azpilicueta y Peque Fernández.

Posteriormente, con el encuentro finalizado, Luis García Plaza saldría a saludar a sus chicos preguntando, desde la distancia, si todo había terminado. Tras recibir la aprobación de los suyos, el técnico fue avisando a sus futbolistas que estaban salvados.

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Estas imágenes no hacen más que confirmar lo duro que ha sido el año para toda la institución, que hace algunas semanas, tras la derrota en Pamplona, sentía que el descenso era prácticamente un hecho.

Luis García Plaza y su equipo consiguieron vencer a Real Sociedad, Espanyol y Villarreal de manera consecutiva y con esos nueve puntos cambiaron todos los pronósticos para quedarse, al menos un año más, en la élite del fútbol español.