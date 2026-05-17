Basilio García Sevilla, 17 MAY 2026 - 22:07h.

"El club que vaya al lado que vaya y lo único que me he ganado es que sean sinceros conmigo"

Uno por uno del Sevilla FC ante el Real Madrid; empate a goles legales

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Luis García Plaza ha conseguido uno de los retos más importantes de su carrera, y eso que ha perdido “inmerecidamente” el Sevilla FC este domingo ante el Real Madrid, señalando además la polémica en el gol de Vinicius en la rueda de prensa posterior al choque, en la que ha dejado claros los planes que tiene él para su futuro, aunque no todo depende de su postura.

Una vez lograda la permanencia, el madrileño asegura que no tiene nada pensado con respecto a su futuro. “No lo sé. Lo que he vivido aquí… he intentado aislarme para estar concentrado. Tenemos mucho mérito los jugadores, la afición, el club, como han trabajado. Todo es más importante que el partido, pero hemos remado mucho. Tengo contrato, estoy ilusionad por seguir, pero uno tiene que entrenar donde le quieran. Con 33 años estaba entrenando en Segunda, en el Elche. Yo quiero estar, pero si no me quieren no tendré ningún problema en irme. Llevo más de 20 años en la elite, tengo mi currículo, nunca me dan un equipo para intentar algo más. Si no me quieren, cogeré las maletas e me iré, con este trocito de corazón sevillista. Y si me quieren, currar, porque espero no sufrir tanto el año que viene”.

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No quería Luis García Plaza dar ningún tipo de consejo a los que están por venir al Sevilla FC, pero sí que espera sinceridad de la otra parte. “Voy a disfrutar de la permanencia. Llevo seis semanas aquí. Dejar mi figura a un lado, el club que vaya al lado que vaya y lo único que me he ganado es que sean sinceros conmigo. Ya hablaremos, porque a lo mejor hay noticias en la próxima rueda de prensa. El equipo ha sido merecedor del empate, nos ha faltado colmillo. Está creciendo en el juego, no tiene nada que ver con el que jugó en Oviedo. Noto una evolución, cada vez más plasmado lo trabajado, eso como entrenador es lo que me importa. Dedicárselo a toda la afición, el equipo estaba muy tocado y nos levantó”.

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El objetivo y el partido. “Han sido solo seis semanas, las más intensas de mi vida, a nivel futbolístico claro. Me han exprimido al máximo, han hecho sacar lo mejor de mí. Muy intenso. Nos han obligado a hacer punto y medio por partido, aunque hemos perdido hoy, inmerecido, lo tengo más claro que el agua. Acabo de ver el gol y es increíble que no piten falta, no lo entiendo, cómo el VAR ve la jugada y no pita el codazo a Jose. Menos mal que no ha hecho falta. Muy contento y muy aliviado, era una responsabilidad muy grande, un club muy grande en un momento muy delicado. Hemos ganado cuatro partidos de ocho, es complicado, si nos obligan a hacer algo más es una locura. Muy feliz por dejar al Sevilla FC en Primera División, que ahora es el objetivo. Ha sido el mayor reto de mi carrera, ha sido en un plazo muy corto”.

Se acuerda de Almeyda. “Es la segunda vez que sustituyo a un entrenador, no soy un experto en esto, me quedaba flipado cuando leía un comentario de esos. Lo hemos sacado, gracias a Dios. Acordarme de los 31 puntos de Matías, porque nadie ha tenido ese detalle conmigo en mi carrera. Es una profesión que no podemos pisar la cabeza de uno al otro. Hablo de la persona, el que está aquí sufre mucho”.

El quid para el cambio del equipo. “El público, sin ese ambiente de la grada es complicado. Cuando vi a Kike, Juanlu, Oso… derrumbados. Me dije, ‘tienen alma y quieren sacarlo’. La motivación no la tenía que hacer, me centré en el fútbol, en instaurar mecanismos que nos permitiesen estar más cerca de la victoria. Como ante Osasuna se nos escapó, ante el Espanyol ganamos. Ha sido centrarme en el fútbol, el equipo ha cogido la estructura clara para estos partidos. La afición encendió el chip y nosotros nos dedicamos a trabajar”.

Su trabajo. “Aislarme mucho e intentar analizar a los jugadores y poner a los que yo creía que estaban mejor. Los canteranos, se ha consolidado Castrín, ha cogido importancia Oso, Manu Bueno ha jugado… me he dedicado a ver y creo que encajaban. Buscar una manera de que el equipo funcione, me gusta jugar el 4-2-3-1, pero no tenía ese mediapunta claro, el ‘10’ que me gusta. Tuve que rebuscar. He ido, dentro de mi manera de ver el fútbol, adaptándome a lo que tenía. Eso lo sigo trabajando con el conocimiento. La afición nos levantó al equipo anímicamente, y fútbol, fútbol y fútbol. Al equipo ahora le sueltas y sabe jugar”.

Se quita un paso de encima. “Ascender es muy difícil y muy bonito también. Es más en el tiempo, empezar, tienes tus vaivenes. Aquí me he echado una responsabilidad en las espaldas muy grande. Mucha gente me dijo que no viniese, por lo que es el Sevilla FC. Lo que he vivido aquí, no me lo va a quitar nadie. Conseguir un objetivo con puntos, con fútbol, un equipo que va creciendo. Dentro de este sufrimiento, también soy muy feliz”.

El partido de Vigo. “Les he dado dos días libres. Llevan 20 sin descanso, porque es lo que tocaba. Todavía no me he planteado el partido del Celta, tengo la idea de lo que quería hacer, pero cuando consigues un objetivo, ahora si va a ser un trabajo mental. Cuando consigues un reto así… no podemos permitir quedarnos con mal sabor de boca. Tenemos que competir en Vigo. Tengo que recuperarles mentalmente para afrontar un partido más. Si hacemos 46, es una buena puntuación. Tendré que elegir a quien esté mentalmente bien”.

Agradecido a los jugadores. “Me he encontrado un vestuario que lo ha intentado con todo lo que tiene y lo ha logrado. Tenemos carencias, somos un equipo con limitaciones, si no, no estaría yo aquí. Estaba entre los últimos de LALIGA, la hemos suplido con creencia en nosotros y dando una visión muy clara de lo que queríamos hacer. Tiene mucho mérito los propios chicos, hemos subido la exigencia en cosas básicas y ellos han respondido”.