Basilio García Sevilla, 17 MAY 2026 - 21:01h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la jornada 37

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El Sevilla FC ha perdido este domingo ante el Real Madrid en un partido en el que ha marcado los mismos goles legales que su rival, ninguno, lo que le habría posibilitado conseguir el punto que le habría dado la permanencia por méritos propios. Pero Vinicius demostró la pegada madridista cuando hay acciones ilegales milésimas de segundo antes para que los nervionenses se despidieran sin puntuar de la temporada en el Sánchez-Pizjuán.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los merengues.

Odysseas (6): Vinicius demostró lo bueno que es jugando al fútbol poniéndosela imposible en el gol que debió haber sido anulado. Se mantuvo en pie ante las embestidas madridistas.

Carmona (6): Está acabando la temporada el Viso casi como empezó, a un buen nivel. Fue víctima directa del codazo de Mbappé que si se hubiera producido al revés le habría podido suponer una condena de prisión. Muy cansado, fue cambiado por Juanlu.

Andrés Castrín (8): Ha demostrado con creces que tiene sitio en este equipo, al menos mientras pelee por estos objetivos. Contuvo muy bien a Vinicius.

Kike Salas (8): Junto con Castrín, debe empezar LALIGA EA SPORTS 2026/27 como titulares en el centro de la defensa, relegando a la caterva de centrales malos que han venido en los últimos años. Le sacó un mano a mano a Mbappé llegando desde atrás espectacular, y estuvo a punto de marcar el gol del empate en el tramo final.

Suazo (6): Trabaja para que Oso pueda lucirse arriba. Tramo final de temporada más que aceptable tras meses de muchas sombras.

Gudelj (5): Volvió al once, pero mantenerlo con una amarilla mientas Sánchez Martínez estaba deseando el perdón de Florentino era una temeridad que no cometió García Plaza.

Sow (5): No es el futbolista que puede arrojar luz al equipo con una acción de calidad como Agoumé, pero sí más consistente.

Rubén Vargas (5): Se le vio más activo, como con más ganas, siempre hay focos en los partidos ante el Real Madrid, pero una vez más muy poco efectivo. Pitado al ser cambiado.

Oso (6): Otro buen partido de Oso, que juega con más soltura cuando tiene menos obligaciones defensivas. No tuvo colaboradores en la punta de ataque.

Maupay (5): Lo de siempre, muy peleante pero nefasto de cara a la portería, en ocasiones incluso egoísta. Fue cambiado en la primera ventana.

Akor Adams (5): La versión más despistada del héroe de Villarreal. Mal colocado y lento cuando le tocaba definir. Pese a las dudas y vérsele muy cansado, acabó el partido.

Suplentes:

Agoumé (6): Lo intentó el francés. Algunas desconexiones marca de la casa.

Ejuke (6): Como Agoumé, le dio más mordiente al equipo con su entrada. Es simpático verle jugar.

Alexis Sánchez (7): Un futbolista de postín que lo ha dado todo siendo importantísimo en el tramo final. Una vez más, lo intentó todo, hasta que Sánchez Martínez terminó por desesperarle.

Juanlu (5): Menos brillante que en sus últimos partidos.

Isaac Romero (5): Tuvo una para chutar desde la frontal… se le notó que no estaba fresco.

Entrenador:

Luis García Plaza (6): Ha logrado el objetivo. Perdió ante todo un Real Madrid por un gol ilegal, pero el equipo no perdió la cara al partido en ningún momento, mereciendo más. La permanencia tiene su sello.