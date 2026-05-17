Basilio García Sevilla, 17 MAY 2026 - 19:39h.

Ni Sánchez Martínez en el campo, ni Trujillo Suárez en el VAR, estimaron la falta

Alineaciones confirmadas del Sevilla y del Real Madrid en la jornada 37 de LALIGA

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Como cada vez que el Real Madrid visita el Sánchez-Pizjuán, de igual si con objetivos clasificatorios o no, la polémica siempre sobrevuela por el estadio nervionense en estos partidos. En el de la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS, clave para que el Sevilla FC logre la permanencia de manera definitiva, una decisión arbitral al cuarto de hora de partido encendió los ánimos del sevillismo.

Los de Luis García Plaza habían salido bien al campo, conscientes de lo importante del envite, y habían tenido llegadas claras, pero la primera vez que el Real Madrid se acercó a la portería de Odysseas Vlachodimos llegó el primer gol merengue.

Sin embargo, la polémica estaba servida. En la acción en la que Kylian Mbappé controló la pelota y se la puso en bandeja a Vinicius para que pusiera la pelota imposible para el meta griego, hay una evidente falta que Sánchez Martínez obvió sobre el césped. El francés golpeó claramente con su brazo izquierdo el rostro de José Ángel Carmona, que quedó tendido en el césped, eliminado de la acción peligrosa. Se trata de un tipo de golpe en el rostro que se ha pitado prácticamente en todas las situaciones durante toda la temporada. Pero esta vez no.

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El VAR se inhibe

Con Carmona en el suelo, Sánchez-Martínez se echó la mano al pinganillo y estuvo varios segundos conversando con la sala VOR. Sin embargo, Trujillo Suárez, árbitro canario encargado del videoarbitraje, debió ser el único que viendo la acción en una pantalla no apreció la clara falta de Mbappé sobre Carmona y el gol subió al marcador.

El Madrid se adelantaba en una acción muy polémica en Nervión nada más empezar. Cabe recordar que el ejercicio pasado, con los dos equipos sin jugarse nada, los madridistas también visitaron Nervión en la penúltima jornada y en ese partido Loic Badé fue expulsado de manera surrealista en los primeros minutos por un derribo sobre Kylian Mbappé. Una más.