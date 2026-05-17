Alineaciones confirmadas del Sevilla y del Real Madrid en la jornada 37 de LALIGA

Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAY 2026 - 17:30h.

El Sevilla introduce dos cambios respecto a La Cerámica

En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

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El Sevilla FC y el Real Madrid han confirmado sus respectivos onces en sus medios oficiales para el encuentro, correspondiente a la jornada 37 de LALIGA EA Sports, en el Sánchez-Pizjuán y, como se esperaba en la previa, son varias novedades las que ambos colocan sobre el césped.

El conjunto hispalense llega a falta de un último e importante paso para conseguir la salvación, mientras que los blancos llegan a la cita tras una semana realmente complicada tras haber perdido cualquier opción de ganar el título.

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El once del Sevilla ante el Real Madrid

García Plaza presenta un once muy reconocible en el que introduce únicamente dos cambios respecto al equipo que se presentó en La Cerámica hace unos días.

El ex del Alavés coloca a Castrín en el eje defensivo en lugar de Azpilicueta, además de devolver a la titularidad a Nemanja Gudelj en lugar de Lucién Agoumé, que realizó un tremendo esfuerzo ante el Villarreal.

El once del Sevilla: Odysseas, Carmona, Castrín, Salas, Suazo; Gudelj, Sow; Vargas, Oso; Akor y Maupay.

La alineación del Real Madrid ante el Sevilla

Por su parte, Álvaro Arbeloa cambia varias piezas y devuelve a la titularidad a Kylian Mbappé tras todo lo ocurrido en el último encuentro ante el Real Oviedo.

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Además de ello, también vuelven a la titularidad jugadores como Dani Carvajal o Fran García, otro de los futbolistas que ha estado en el centro de la polémica en las últimas horas.

El once del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran García; Brahim, Thiago, Tchouameni, Bellingham; Mbappé y Vinicius.