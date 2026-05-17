Posibles alineaciones de Sevilla y Real Madrid en la Jornada 37

Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 07:15h.

El Sevilla busca asegurar matemáticamente la permanencia

Tarde de despedidas en el Sevilla FC

Compartir







Sevilla FC y Real Madrid se enfrentan este domingo en la jornada 37 en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo marcado por objetivos muy distintos. Los hispalenses buscan cerrar de manera matemática la permanencia, mientras que el conjunto blanco afronta el tramo final de una temporada decepcionante y con el foco puesto en las tensiones internas de los últimos días.

El Sevilla, a un paso de la salvación

El equipo dirigido por Luis García Plaza llega lanzado tras sumar nueve puntos de nueve posibles en las tres últimas jornadas. Aun así, el técnico ha querido rebajar la euforia antes de recibir al Madrid: “Todavía nos queda un paso. No está hecho. Hay una tendencia de que estamos salvados ya y eso es mentira”, avisó el entrenador sevillista.

PUEDE INTERESARTE La historia de Jorge y Anne van der Schans, el matrimonio que surgió de la UEFA del Sevilla en Eindhoven

El Sánchez-Pizjuán vivirá además el último partido en casa de la temporada, un contexto que promete una gran atmósfera para un Sevilla que quiere certificar la permanencia ante su afición.

Mbappé apunta al once tras la polémica

En el Real Madrid, todas las miradas vuelven a centrarse en Kylian Mbappé. Después de ser suplente ante el Oviedo y protagonizar un cruce de declaraciones con Álvaro Arbeloa, el delantero francés apunta a recuperar la titularidad.

Arbeloa intentó rebajar la tensión en la previa y confirmó que el delantero vuelve a estar disponible para liderar el ataque blanco, además con el Trofeo Pichichi todavía en juego.

El técnico madridista también advirtió sobre la dificultad de visitar Nervión: “Es un estadio que siempre nos resulta complicado por la atmósfera que se genera cuando juega el Real Madrid allí”.

Posibles alineaciones del Sevilla - Real Madrid

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Gudelj; Vargas, Oso; Maupay y Akor Adams.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago, Bellingham; Brahim, Vinicius y Mbappé.