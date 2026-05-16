Álvaro Borrego 16 MAY 2026 - 17:44h.

El último partido de la temporada en el Sánchez-Pizjuán siempre supondrá la despedida de algunos jugadores, como descartes, cedidos o los que terminan contrato

La anécdota de un sevillista con Vlachodimos: "Quédate, por favor"

Compartir







El duelo de este domingo contra el Real Madrid supondrá la última vez que varios de los futbolistas del Sevilla FC jueguen como local en el Sánchez-Pizjuán. Como ocurre cada año el último partido en casa servirá de despedidas bien sea para los que terminan contrato, los cedidos, alguno cuya situación sigue en el aire, los descartes y aquellos que sean susceptibles de salir en verano.

Sí parece que será la última tarde de Orjan Nyland, aunque desde el banquillo. La llegada de Vlachodimos ha relegado a un segundo plano al guardameta noruego, cuya continuidad parece imposible. Incierto cuando menos es el futuro de Manu Bueno, quien apenas contó para Matías Almeyda pero sí que ha tenido un protagonismo mayor bajo las órdenes de Luis García Plaza. Será el Sevilla FC quien deba analizar si lo libera en verano, lo renueva y lo deja marchar a préstamo, o bien decide apostar por él, algo imposible de adivinar hoy a día de hoy.

Algunas incógnitas por resolver

Nemanja Gudelj termina contrato en junio y cumplirá 35 años en noviembre. Habrán sido siete temporadas en las que el serbio ha aceptado de buen grado su rol en la plantilla, a pesar de que este haya ido cambiando. De ser suplente habitual de Fernando Reges, a pasar de ser solución a habitual en el puesto de defensa central, para acabar capitaneando a un equipo que todavía no termina de acostumbrarse a pelear únicamente por la permanencia. Su salario no es precisamente de los más bajos y a pesar de su jerarquía en el vestuario la lógica dice que el club irá buscando un relevo natural para esa posición, aunque el club podría estar abierto a extender su vinculación un año más si se renegocian las condiciones. Las partes deberán sentarse para valorar cuál es la mejor opción para ambos.

Aunque por momentos, sobre todo en este tramo final, sus prestaciones hayan sido positivas, Alexis Sánchez terminará la temporada con 38 años y, salvo sorpresa, no continuará. La de este domingo debe ser su última tarde en el Sánchez-Pizjuán. Con César Azpilicueta todo parecía encaminado a extender su vínculo, dado que si disputaba 25 partidos, su contrato se renovaba de manera automática, pero las lesiones recientes abren la incertidumbre.

Cedidos y posibilidad de compra

El Sevilla FC se guardó una opción de compra de 7 millones de euros por Batista Mendy y aunque él reconoció hace meses su deseo de seguir en Nervión, dada la economía de la entidad parece una utopía que pretendan firmarlo en propiedad. Al menos por ese precio. Neal Maupay debe regresar al Marsella tras su cesión. El delantero cayó de pie después de aquel golazo en Mallorca, pero se fue desinflando progresivamente. La llegada de Luis García Plaza le brindó una revancha y ha sido titular durante los últimos cuatro compromisos. Gol contra Osasuna, asistencia y partidazo frente a la Real Sociedad e imprescindible en estas tres victorias consecutivas. El Sevilla se guardó una opción de compra de unos 5 millones de euros, por lo que su futuro tampoco está ni mucho menos claro. Por el momento, más lejos que cerca de continuar.

Y aunque no se guardasen opción de compra por Vlachodimos, el club sí que parece decidido a renegociar con el Newcastle a final de temporada. Odysseas está cedido sin opción de compra por el Newcastle, aunque eso no es óbice para intentar su continuidad si las dos partes están de acuerdo cuando acabe el ejercicio. No obstante, no deja de ser un futbolista que se encuentra en unos parámetros económicos complicados para el Sevilla y seguramente tendrá más ofertas.

Descartes... ¿y ventas?

A toda esta extensísima lista de nombre se pueden sumar algunos otros como los canteranos, siendo estos de los pocos que a día de hoy pueden dejar plusvalías en Nervión. Jugadores como Kike Salas, José Ángel Carmona, Oso o Juanlu Sánchez a buen seguro tendrán propuestas en verano, por lo que esta puede ser la última tarde en Nervión para alguno de ellos. También para jugadores llamados a salir como Joan Jordán, Fabio Cardoso, Gattoni o Januzaj e incluso para otros con el futuro en el aire como Djibril Sow, Vargas o Agoumé... ¿y Luis García Plaza?