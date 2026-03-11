Basilio García Sevilla, 11 MAR 2026 - 15:08h.

El club valora ofrecerle un año más de contrato con una reducción de salario

Cordón acelera pese a la incertidumbre

Nemanja Gudelj es el único superviviente de la última gran etapa en el Sevilla FC. El balcánico llegó a Nervión en verano de 2019, integrando la última gran remodelación de Monchi para el club nervionense, y ha sido parte de las Europa Leagues ganadas en 2020 y en 2023, de varias clasificaciones para la UEFA Champions Leagues, y también está viviendo la cara más oscura del club en el Siglo XXI.

Este martes, el actual capitán recibió un homenaje del club sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Los medios del Sevilla emitieron un programa especial por sus 250 partidos como sevillista, una cifra que solo han alcanzado otros cuatro futbolistas extranjeros: Rakitic (323), Kanouté (290), Renato (286) y Achúcarro (280).

Es imposible que alcance al paraguayo en esta temporada, y su contrato expira el próximo 30 de junio. Habrán sido siete temporadas en las que Gudelj ha aceptado de buen grado su rol en la plantilla, a pesar de que este haya ido cambiando. De ser suplente habitual de Fernando Reges, a pasar de ser solución a habitual en el puesto de defensa central, para acabar capitaneando a un equipo que todavía no termina de acostumbrarse a pelear únicamente por la permanencia.

Conversaciones para la renovación

¿Y si Gudelj tiene opción de superar no solo Achúcarro, sino también a Renato y a Kanouté? Todo pasaría por una posible renovación. Cuando se anunció que el Sevilla iba a homenajear al serbio, se dispararon las especulaciones de los sevillistas, con una doble vertiente. Bien que se iba a anunciar su renovación, o bien que se haría público que abandonaría el club al final de temporada. Nada de eso.

Si bien, en el Sevilla se encuentran valorando la posible continuidad del jugador. Según ha informado ABC de Sevilla, una vez se produzca el parón de selecciones del mes de marzo, las dos partes se van a sentar para tratar el futuro.

El jugador está dispuesto a negociar a la baja -ya se bajó sensiblemente el sueldo en su última renovación- y el club no ve con malos ojos ofrecerle un año más. A sus 34 años, ocuparía un rol de jerarquía importante en un vestuario que está sufriendo una remodelación. De concretarse, sería el cuarto contrato de Gudelj con el Sevilla y su vinculación llegaría a las ocho temporadas.