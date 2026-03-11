Basilio García Sevilla, 11 MAR 2026 - 12:00h.

El extremo nigeriano comenzó haciendo trabajo específico para incorporarse después al grupo

El Sevilla respira con Azpilicueta

El Sevilla FC ya prepara el partido del próximo domingo en el Camp Nou, y lo hace con novedades con respecto a lo sucedido el pasado fin de semana en el partido ante el Rayo Vallecano. En un principio, Matías Almeyda podrá contar sin problemas con César Azpilicueta y con Neal Maupay, que han participado con normalidad en el entrenamiento de este miércoles.

El defensor navarro se retiró del césped con problemas físicos sobre la hora de partido, y al término del choque ni él tenía claro el alcance de una posible lesión. El lunes, Azpilicueta fue sometido a pruebas médicas que desvelaron que ahí no había nada de nada, por lo que no ha tenido problema alguno en empezar ya con la preparación del duelo ante el FC Barcelona.

También ha participado del entrenamiento un Neal Maupay que se ha perdido los dos últimos partidos, cayendo de manera sorpresiva a última hora de la lista de convocados de Matías Almeyda. No estuvo en el derbi ante el Real Betis por unas molestias que no eran graves pero sí le impedían estar en La Cartuja, y tampoco ante el Rayo Vallecano al causar baja por un pequeño edema muscular localizado en el bíceps femoral derecho.

Las bajas y el buen ambiente

En el lado contrario, Kike Salas se ha perdido su primer entrenamiento tras confirmarse su lesión en el gemelo interior. El moronero, uno de los mejores del equipo en las últimas semanas, no estará seguro ante el FC Barcelona, pero es intención del jugador y del club apurar todo lo posible para que pueda jugar ante el Valencia CF el sábado siguiente, en un partido marcado en rojo por el club que podría acercar al equipo a la permanencia.

Con todo, la sorpresa de los medios presentes en la sesión ha sido que tampoco estaba presente en la sesión Chidera Ejuke, pero fue solo en los minutos abiertos a la prensa. El jugador hizo primero trabajo específico y después se unió al entrenamiento, por lo que no tiene problema alguno. Asimismo, otra ausencia ha sido la de Peque, ahora mismo el único lesionado de larga duración que tiene el equipo.

El entrenamiento comenzó entre bromas, con un pasillito de collejas a Nemanja Gudelj, que ha cumplido 250 partidos como sevillista, y a Rubén Vargas. Almeyda los tiene metidos, y el buen ambiente es fundamental para ello.