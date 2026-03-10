Diego Páez de Roque Madrid, 10 MAR 2026 - 15:18h.

El Camp Nou, más lleno para el partido contra el Sevilla

El Barça piensa en recuperar a Ez Abde

Compartir







Desde que el FC Barcelona volvió al Camp Nou, en la entidad han estado trabajando para conseguir llenar el estadio de aficionados culés lo antes posible. En las últimas semanas han intentado conseguir licencias del Ayuntamiento para aumentar la capacidad del estadio, pero sin mucho éxito más allá de lograr incluir a la grada de animación para el pasado encuentro contra el Atlético de Madrid.

Pero esto ha cambiado de cara a los próximos partidos. Este mediodía, el club catalán ha informado acerca del 'favor' del Ayuntamiento a la entidad, tras haberle otorgado la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1C del Spotify Camp Nou.

De esta forma, el FC Barcelona podrá incorporar los espacios y salas VIP situados entre la primera y la segunda grada del estadio. Desde el club han concretado los espacios Pitch Club y Main Hub, ubicados en Tribuna, y Mini Hub, en el lateral del estadio.

Además, con esta ampliación también se habilita la nueva zona destinada grada de animación, situada en el Gol Sur y que ha sido denominada Gol 1957. Un espacio que, según describe el Barcelona, sirve para reforzar el ambiente y el impulso de la afición durante los partidos.

Con el permiso para utilizar estos espacios y la zona del Gol Norte, el club ha anunciado que el aforo disponible del Spotify Camp Nou se amplía hasta los 62.652 aficionados.

El Sevilla, el primer perjudicado del cambio en el Camp Nou

Estos cambios, según señala la entidad culé, se incluirán en todos los partidos del primer equipo masculino de fútbol correspondiente tanto a LALIGA como a la Champions League durante lo que resta de temporada.

El Sevilla será el primer equipo que tenga que jugar en el Spotify Camp Nou con esta nueva ampliación en la grada del estadio culé. Los de Matías Almeyda ya consiguieron ganar al conjunto culé en el Sánchez-Pizjuán y ahora intentarán asaltar el campo del Barcelona siendo los primeros en visitar el campo del Barcelona con el nuevo aforo. Le seguirá el Newcastle, su rival en Champions League la semana que viene.