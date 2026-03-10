La visita de Georgina Rodríguez con sus hijos al Valle de los Caídos: "La misa más bonita a la que he asistido"

Pablo Sánchez 10 MAR 2026 - 15:17h.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya tienen su casa de 25 millones terminada en Cascais

Cristiano se recupera de su lesión en España

Compartir







Están siendo días convulsos en el entorno de la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El portugués anda a vueltas con una lesión que ha puesto en alerta a Portugal de cara al Mundial. Todo ello mientras se desató el conflicto armado en Oriente Medio que tiene atemorizado a muchos países. En los últimos días, la familia del portugués se ha dejado ver por España. Precisamente Georgina estuvo presente en el Valle de los Caídos.

El escenario, generador siempre de mucho debate, acogía una misa en la que estuvo presente la pareja de Cristiano. La modelo colgó varias fotos en su perfil de Instagram como parte de sus días por España.

Cristiano completa su recuperación en España

Cristiano Ronaldo recibirá "tratamiento" de su lesión muscular en España para "completar su recuperación", según confirmó este viernes su entrenador, Jorge Jesus, que explicó que el atacante no puede jugar el partido de este sábado contra el Neom ni el siguiente. Ronaldo sufrió una lesión muscular en el último partido. Tras las pruebas, se confirmó que necesita descanso y tratamiento. Por eso decidimos que viaje a España para recibir tratamiento, igual que hicimos con Aymeric Laporte y Sami Al-Najei esta temporada", expuso el técnico, según informó el club de Arabia Saudí.

Según declaró el entrenador, el equipo médico del Al Nassr especificó que Cristiano Ronaldo "no podrá participar en el partido de este sábado ni en el siguiente", por lo que se ha trasladado a España "para completar su recuperación". Jorge Jesus afirmó que tiene "varias opciones" para "compensar" la baja de Cristiano Ronaldo, aunque no reveló su elección.

Una de ellas podría ser Abdullah Al-Hamdan, que, según el técnico, "ha mostrado un buen nivel en los partidos en los que ha jugado, marcó goles y también aporta defensivamente. Es una buena opción y tenemos otras alternativas", añadió sobre el atacante, al que calificó como "un gran fichaje".