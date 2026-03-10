Basilio García Sevilla, 10 MAR 2026 - 13:44h.

El club blaugrana se guarda un 20% de los derechos del jugador

¡Bomba va! La singular celebración de Ez Abde tras su gol al Feyenoord

Compartir







La temporada de Ez Abde con el Real Betis Balompié no está pasando desapercibida en el mundo del fútbol. Está siendo el jugador más regular de los verdiblancos, especialmente desde que regresó en la Copa Africana de Naciones, y su rendimiento es, por momentos espectacular.

Tanto es así, que desde Catalunya surgen informaciones que le sitúan de nuevo en la órbita del FC Barcelona, el equipo en el que dio el salto a la élite, irrumpiendo con fuerza con su habitual desparpajo y además siendo más joven. El diario Marca indica que el club culé quiere quedarse con Marcus Rashford cuando acabe la temporada, pero que en caso de que el inglés no pueda seguir vistiendo de azulgrana, valora el regreso de dos jugadores formados en La Masía.

PUEDE INTERESARTE El Real Valladolid cierra en el Betis su segundo fichaje para la próxima temporada: los detalles

Uno de ellos es Ez Abde y el otro sería Jan Virgili, el internacional sub 20 que está cuajando una llamativa temporada en el RCD Mallorca, a pesar de que los bermellones están en puestos de descenso.

En principio, todo pasa por lo que suceda con Rashford. El Barça tiene acordado el salario con el jugador y disfruta de una opción de compra que asciende a 30 millones de euros. Mucho, quizás, para la situación económica del club, pero no tanto atendiendo a las cifras que se mueven en el mercado. El club blaugrana, no obstante, está inmerso en un periodo electoral que también será importante, aunque todas las encuestas dan como favorito a Joan Laporta, cuya elección sería clave para que el inglés continuara en Can Barça.

PUEDE INTERESARTE El Manchester United se planta con el Barcelona por Rashford, avances con el jugador

Abde y el porcentaje del Barcelona

Con todo, el Barça se guarda un 20% de los derechos de Ez Abde, un porcentaje que se redujo hasta esa cifra cuando se cortó la cesión de Vitor Roque al club verdiblanco para traspasarlo de vuelta a Brasil, hace poco más de un año. Eso supondría un ahorro para los catalanes en caso de lanzarse a por él, aunque su valor ahora es mucho mayor que los 7,5 ‘kilos’ que ha ido pagando el club heliopolitano desde su llegada.

De Jan Virgili, por su parte, los barcelonistas tienen la mitad de los derechos del jugador, que fue traspasado el pasado verano al Mallorca a cambio de 3,5 millones de euros. Es una opción más barata, pero menos contrastada.