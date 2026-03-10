Rubén Uría habla claro sobre Joan Laporta y su "traición" a Leo Messi: "Es muy listo y va a ser el más votado"

Miguel Casado 10 MAR 2026 - 09:34h.

Joan Laporta es uno de los grandes protagonistas de la actualidad deportiva de nuestro país. No solo porque el Barça, club que aspira a presidir tras las elecciones del domingo, juegue contra el Newcastle esta noche en Champions, sino por la polémica generada en torno a la fallida vuelta de Leo Messi en 2023 que rescató Xavi Hernández hace unos días.

El técnico de Terrassa aseguró el domingo que fue el abogado barcelonés quien frenó el regreso del argentino cuando todo, en teoría, estaba hecho. Laporta se ha defendido en las últimas horas y ha aprovechado sus intervenciones en medios de comunicación para desmentir a Xavi. Pero son muchos los que no se creen la versión del candidato. Entre ellos, Rubén Uría.

El periodista especializado en la actualidad del Atlético de Madrid entonó un discurso contra Laporta en ElDesmarque Madrugada que resumen el sentimiento de muchos barcelonistas, aunque Xavi también 'cobró':

"Xavi dice la verdad, pero se expresa peor que cuando era entrenador del Barça. Por eso se equivoca con lo de LALIGA. Tebas tiene razón en que LALIGA todavía no había dado el 'OK' y Laporta, creo que mienta o no mienta, va a seguir siendo presidente del Barcelona porque le van a volver a elegir", arrancaba el tertuliano del programa presentado por Ricardo Reyes.

Pero dejaba para un punto y aparte un tema aún más importante: "Da igual que Laporta sea elegido o no. Algún día, en algún momento, en algún año, no sé en qué siglo, pero antes de dejar este mundo, yo creo que estaría muy bien que Laporta reconociera lo mal que se portó con Messi, cómo le engañó y cómo le traicionó", sentenciaba.

El "lunar" de Joan Laporta en su trayectoria como presidente del Barça

Minutos después, Uría volvía a hablar de Joan Laporta para insistir en su predicción de las elecciones: "Yo creo que Laporta es muy listo y va a volver a ser el más votado y creo que es un buen presidente. Creo que ha hecho muchas cosas buenas para el Barça, que pasó un momento muy malo en el que estaba arruinado y ahora parece que va a volver a la regla del 1-1. Ha ganado títulos y deja un Barça mejor del que se encontró", explicaba.

"Pero yo creo que hay un gran lunar, una gran mancha en el paso de Laporta por el Barça, que es Messi", deslizaba. "Primero por traicionarle. Segundo por engañarle, pero tercero y más importante, ¿cómo puede decir ya Laporta que no le va a poner el nombre del Camp Nou a Messi? ¿Cómo puede decir que es que las instalaciones del Barça no llevan ese nombre? Hombre, por Dios, por favor", cerraba Rubén.