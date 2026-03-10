Por qué fue sustituido Pau Cubarsí por Joan García en la rueda de prensa previa al Newcastle - Barça

Miguel Casado 10 MAR 2026 - 08:04h.

El defensor había sido el elegido para hablar en St. James Park, pero fue relevado

El FC Barcelona juega este martes contra el Newcastle la ida de los octavos de final de la Champions League, pero sin duda la actualidad del club culé está marcada por las elecciones a la presidencia y las polémicas declaraciones de Xavi Hernández sobre la fallida vuelta de Leo Messi a la Ciudad Condal.

Entre el exentrenador y Joan Laporta se ha desatado un cruce de declaraciones que ha acaparado los titulares en las últimas horas. Y para que ese tema no fuese protagonista también en la rueda de prensa previa al encuentro de la competición continental, el Barça tomó una medida con sus protagonistas.

Tal y como contó David Ibáñez en ElDesmarque Madrugada, el elegido para hablar en St. James Park en un principio era el defensor Pau Cubarsí. "Lo han quitado de la rueda de prensa porque es un jugador que debutó con Xavi. Para que no le preguntasen por él y no se centrase la rueda de prensa en ese tema, han puesto a Joan García que no tiene nada que ver", explicaba el periodista especializado en la actualidad azulgrana.

Las bajas del FC Barcelona para jugar ante el Newcastle

Con una derrota en eliminatoria reciente, como fue la de semifinales de Copa del Rey ante el Atleti, el FC Barcelona encara una nueva manga de K.O., pero ahora en la competición europea.

Para intentar encarrilar la clasificación en tierras británicas, Hansi Flick cuenta con varias bajas importantes de jugadores titulares. A la lesión de Frenkie de Jong se le sumaron la semana pasada las ausencias de Alejandro Balde y Jules Koundé.

El lesionado de larga duración Andreas Christensen tampoco estará en Newcastle, mientras que Gavi, que ya lleva varias semanas en la dinámica grupal, podría reaparecer sobre el terreno de juego a lo largo de este choque.