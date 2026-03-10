Manu Carreño y el motivo de que Xavi destapase lo de Laporta y Messi en plena campaña: "Moralmente en deuda"
Joan Laporta partía como claro favorito para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y aunque su victoria no parece peligrar, las declaraciones de Xavi Hernández en los últimos días sobre el regreso fallido de Leo Messi a la Ciudad Condal han puesto patas arriba la actualidad del club.
El exjugador y exentrenador aseguró el domingo que Laporta frenó la vuelta del argentino, que ya estaba totalmente cerrada y con el visto bueno de LALIGA. El propio abogado barcelonés se ha encargado de desmentirlo, como también ha hecho Tebas sobre ese supuesto 'OK' de la patronal.
Pero lo cierto es que la polémica ya está montada y, una vez más, Joan Laporta está en el centro de ella.
¿Por qué Xavi Hernández ha esperado tres años para contarlo?
Realmente a poca gente le sorprende el momento que ha elegido Xavi Hernández para destapar su versión de lo que pasó con el no fichaje de Leo Messi en 2023. Manu Carreño, en ElDesmarque Madrugada, lo explicaba muy claramente:
"Ha tenido tiempo para hacerlo antes, no dos años después. Supongo que lo hace para entrar en plena campaña electoral y porque, me imagino, moralmente también se siente en deuda con Víctor Font, al que se la clavó para irse con Laporta. Ahora, se pone otra vez del lado de Víctor Font".
Tal y como relataba el presentador de ElDesmarque, las palabras de Xavi han sido confirmadas "desde el entorno de Messi y me parece una barbaridad por parte de Laporta, pero bueno, tampoco me sorprende", añade.
"Fue Laporta el que le dijo que con una barbacoa le arreglaban todo y Messi se marchó. Se tuvo que ir al Paris Saint-Germain después de decirle que no había dinero para él y, según ha dicho Xavi en esa entrevista a La Vanguardia, pudo haberle fichado de nuevo pero Laporta lo pifió o no quiso hacerlo. Sinceramente, me lo creo y repito, desde el entorno de Leo Messi le dan veracidad a esas palabras de Xavi", insistía Carreño.
Sea como sea, el periodista no cree que esta nueva polémica "vaya a tener influencia alguna en la campaña. Sinceramente creo que Laporta va a ganar, aunque sí que creo, como Xavi y como Font, que el Barça necesita un cambio".