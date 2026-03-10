Ángel Cotán 10 MAR 2026 - 08:25h.

El técnico alemán se dirigió directamente al graderío

Hansi Flick insiste con San Mamés: "No es fácil en Bilbao"

BizkaiaLos Athletic Club - FC Barcelona de San Mamés siempre son especiales. El equipo de Ernesto Valverde llegaba al duelo de capa caída tras la eliminación copera, pero ofreció probablemente su mejor imagen del campeonato, consciente de la importancia del duelo. Eso sí, los azulgranas no rehuyeron del pulso y acabaron llevándose la palma en un triunfo muy trabajado.

Hansi Flick tenía claro el motivo que diferencia a estos partidos con el resto y no es otro que el calor de la hinchada bilbaína, como afirmó en sala de prensa: "No es fácil ganar en Bilbao, tienen un equipo excelente. Como dije antes del partido, tuvimos que gestionar el tiempo de juego de los jugadores, y es bueno que hayamos ganado sin encajar un solo gol, y lo agradezco. Los aficionados fueron fantásticos y el ambiente fue increíble".

No obstante, y antes de los piropos ante los medios de comunicación, el preparador alemán tuvo que dirigirse directamente a un sector concreto de la grada de San Mamés. Así lo recogen las cámaras de El Día Después de Movistar Plus.

El ruego de Hansi Flick a San Mamés por la tensión arbitral

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales de Munuera Montero. El trencilla principal y el VAR desesperaron a San Mamés, sobre todo en la acción de Pau Cubarsí ante Nico Williams que se quedó en cartulina amarilla. Con el paso de los minutos, la tensión que se respiraba en el ambiente fue a más, hasta que Hansi Flick tuvo que intervenir.

El técnico del Barça, con mucho respeto, se giró y se dirigió directamente al sector de aficionados locales que estaban ubicados justo encima del banquillo culé. Calmado y con las manos en forma de ruego, Flick pidió a un grupo de aficionados del Athletic más calma para aliviar la tensión que existía durante el partido.

En el otro área técnica, Ernesto Valverde acababa desesperado. Una polémica amonestación a Dani Vivian en el minuto 93 de encuentro remató al técnico de los leones en un encuentro que, como decíamos, siempre es especial.