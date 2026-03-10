Pablo Sánchez 10 MAR 2026 - 11:12h.

Robert Lewandowski vuelve con máscara a una lista de Flick con cinco bajas para el Athletic-Barça

Termina contrato en verano

Pese a que la temporada se encuentra en su momento candente, el futuro de las plantillas y algunos movimientos ya se atisban en el horizonte y son siempre motivo de debate en las oficinas. En el caso del Barcelona, Robert Lewandowski acapara muchas charlas sobre su continuidad o salida del club. El polaco ya ha dejado claro que tomará una decisión cuando acabe la temporada, mientras que el conjunto blaugrana aún no ha presentado una propuesta de renovación.

Dicho de otra manera, el asunto está aparcado. Lewandowski ya se ha pronunciado al respecto, aunque es inevitable que, según se acerca el final de la temporada, se acumulen las preguntas sobre su futuro en cualquier comparecencia. Robert se mantiene tranquilo y a la espera de que el tiempo avance.

Duranta una entrevista en The Athletic, volvió a insistir en que ya hablará a final de curso y en que tomará la decisión que sienta en ese momento. Insistió mucho en la importancia de escucharse a sí mismo a la hora de decidir.

"No estoy ni al 50% seguro de qué camino quiero tomar, por ahora no puedo decir nada. No me presiono, probablemente cuando tenía 25 o 30 años habría sido diferente. Con mi experiencia y la edad que tengo no tengo que decidir ahora. Quizás en tres meses sea cuando tenga que decidir. Pero aun así, no tengo estrés. Tengo que sentirlo. Solo decido el camino que quiero seguir si lo siento", comentó al respecto.

En la lista ante el Newcastle

A pesar de la lesión ocular que le dejó fuera en el duelo ante el Atlético de Madrid, Robert Lewandowski vuelve a entrar en la lista de Hansi Flick. Estará, con máscara, ante el Newcastle en una convocatoria con cinco ausencias: Koundé, Balde, Christensen, Frenkie de Jong y Gavi. Los dos primeros cayeron rotos en el duelo de semifinales frente a los colchoneros.