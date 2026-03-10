Lesión de Kike Salas: parte médico y tiempo de baja

Pepe Jiménez Sevilla, 10 MAR 2026 - 13:26h.

El grito de Kike Salas

Kike Salas cae lesionado en su mejor momento de la temporada

Compartir







El Sevilla FC, a través de sus medios oficiales, ha emitido este martes el parte médico de Kike Salas, que sufre una "moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha". El futbolista cae lesionado en el que se trata, posiblemente, del mejor momento de su temporada.

Así reza el comunicado del Sevilla sobre Kike Salas:

Kike Salas presenta una moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El central sevillista queda a la espera de evolución para reincorporarse al grupo.

PUEDE INTERESARTE El contrato y la cláusula de Arouna Sangante con el Sevilla

El tiempo de baja de Kike Salas

Convertido en titular indiscutible en el actual sistema de Matías Almeyda, capaz de jugar tanto de tercer central como de lateral zurdo, Kike Salas estará entre dos o tres semanas de baja, aunque según aseguran a ElDesmarque, el futbolista apretará al máximo para ayudar a sus compañeros ante el Valencia.

PUEDE INTERESARTE Detenido el director de seguridad del Sevilla por un presunto hurto

En estas, descartado para la cita de este fin de semana ante el FC Barcelona, será a principios de la próxima semana cuando Kike Salas deberá ir evaluando día a día su evolución para saber si puede jugar el trascendental encuentro ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán.

Los sustitutos para Matías Almeyda

Sin el zaguero, Matías Almeyda deberá reconstruir su defensa de cara a la cita ante el FC Barcelona con varias posibilidades. La primera, desplazando a César Azpilicueta al eje central y colocando a Juanlu Sánchez o Carmona como carrileros; la segunda, colocando a Gabriel Suazo como lateral zurdo y Oso como extremo; y la última, que parece la menos probable, sumando a otro hombre como central, sea Cardoso, Castrín o Fede Gattoni, todos ellos sin demasiada continuidad en los planes del entrenador argentino.

PUEDE INTERESARTE Sangante, el tercer fichaje del Sevilla para la próxima temporada

Este miércoles el equipo volverá al césped para empezar a preparar la cita ante el FC Barcelona y Matías Almeyda empezará a probar soluciones para intentar ser lo más competitivos posibles en el Camp Nou.