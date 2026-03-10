Pepe Jiménez Sevilla, 10 MAR 2026 - 11:26h.

Arouna Sangante aparece como opción del Sevilla para su defensa

El Sevilla cierra la llegada de Sangante como agente libre

El Sevilla, ahora sí, cierra la llegada de Arouna Sangante. El central senegalés de 23 años, pretendido desde hace meses por la entidad, ha acordado un precontrato con la entidad nervionense para llegar el próximo verano al Sánchez-Pizjuán como agente libre.

Tal y como ha adelantado Orgullo de Nervión, la entidad blanquirroja se ha adelantado a otros equipos interesados y, aprovechando los contactos surgidos en anteriores mercados, ha cerrado un precontrato con el futbolista del Le Havre.