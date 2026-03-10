Pepe Jiménez Sevilla, 10 MAR 2026 - 11:21h.

"Zancadilla" y "puede quitar el pie": consideraciones arbitrales en el penalti de Carmona a Virgili

El Sevilla pidió al CTA igualdad de criterios hace semanas ante situaciones como la de este lunes

Igualdad de criterios. Esto fue lo solicitado por el Sevilla en su última llamada al Comité Técnico de Árbitros hace semanas, argumentando que había acciones semejantes en diferentes encuentros que se arbitraban de manera diferente. Son muchos los ejemplos que expusieron en Nervión por entonces, pero este pasado lunes se vivió una nueva polémica que recordó a muchos al polémico penalti que se le señaló a José Ángel Carmona.

Señalado -a pesar del paso de los días- y analizado en Tiempo de Revisión, el VAR llamó al árbitro de campo en Son Moix en el último Mallorca - Sevilla para asegurarle que, de espaldas, Carmona hacía una "zancadilla" dentro del área sobre Virgili y provocaba una acción en la que "podía quitar el pie". Balón a los once metros y pena máxima para los locales.

La acción, aunque en diferente zona del área, recordaba ahora a la polémica (e incluso solicitada públicamente por el Espanyol) vivida este pasado lunes en Cornellá ante el Oviedo.

El jugador del Espanyol, como en su día Virgili, entraba en el área y sorteaba a un rival cuando, de espaldas, el futbolista del Oviedo golpea al perico. La acción, se mire por donde se mire, parece prácticamente igual a la de Carmona, pero la decisión esta vez fue diferente.

Ni el árbitro de campo, como en Son Moix, ni el VAR decidieron que era penalti y el Espanyol perdería la oportunidad de lanzar desde los once metros tras una acción que hace algunas ssemanas sí valía un penal, reclamando falta de criterios... y recordando también a la petición del Sevilla.

Continúan las polémicas arbitrales alrededor del Sevilla, continúan las historias que parecen que nunca acabarán en una competición que promete emoción hasta el último suspiro.