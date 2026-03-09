Basilio García Sevilla, 09 MAR 2026 - 17:45h.

Un aficionado recuerda a los tres futbolistas fallecidos del Sevilla

La historia del Sevilla FC está llena de alegrías, como los numerosos títulos conseguidos en este Siglo XXI, pero también de algunos momentos negros, incluso luctuosos, como han sido los fallecimientos de jugadores emblemáticos. Antonio Puerta y Pedro Berruezo prácticamente murieron sobre el terreno de juego, mientras que José Antonio Reyes lo hizo en un accidente de tráfico cuando era jugador del CD Extremadura y regresaba a su Utrera natal.

En el recuerdo del sevillismo están estos tres futbolistas, y ahora también en el particular homenaje de un sevillista con una camiseta que les recuerda. Ricardo Iglesias Delgado es un aficionado que fue socio en su momento, pero que ahora se conforma con acudir a algunos partidos. Estuvo este domingo en el que disputó el Sevilla ante el Rayo Vallecano, y no fueron pocos los que se fijaron en su particular camiseta.

Ricardo ha serigrafiado la elástica de la presente temporada con tres nombres, pero no son Rubén Vargas, Odysseas o Azpilicueta, sino los tres jugadores fallecidos anteriormente nombrados. Berruzo, Puerta y Reyes, por ese orden, aparecen en su espalda. “He querido hacer un pequeño homenaje a los tres fallecidos que, por desgracia, ha sufrido el Sevilla a lo largo de su historia. Me compré esta camiseta de esta temporada hace poco y les quise hacer un pequeño homenaje poniéndole los tres nombres”, explica a las cámaras de ElDesmarque.

Una idea original

“Se me ocurrió la idea y yo creo que es bastante original”, continuaba Ricardo, que puso especial énfasis en el recuerdo al futbolista melillense que murió en Pasarón, el campo del Pontevedra, allá por 1973 cuando solo tenía 27 años. “Aunque sí tiene un homenaje ahí en la parte del estadio, está un poquito más olvidado”, argumenta. “Yo he creído conveniente hacer un homenaje a los tres porque han sido historias del Sevilla. A la gente se ve que le gusta la idea”, concretaba.

“Siempre serán recordados por muchos años que pasen. Han dado muchas tardes de gloria y la afición los quiere mucho. Yo creo que ellos están, de presidente de honor, en el tercer anillo”, completaba Ricardo, un sevillista que no olvida a los que le precedieron y defendieron el escudo del Sevilla hasta la muerte, como reza uno de los emblemas del club.