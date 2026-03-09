Basilio García Sevilla, 09 MAR 2026 - 13:34h.

El navarro se ha sometido a pruebas médicas este lunes

Azpilicueta, frustrado ante una nueva lesión: “Me está tocando vivir la parte negativa del fútbol”

El Sevilla FC respira con el estado físico de César Azpilicueta. El defensor navarro tuvo que retirarse del partido ante el Rayo Vallecano de este domingo aquejado de alguna molestia que hizo que saltaran las alarmas. Ya se sabe, sin él, al equipo le va mucho peor, pero no parece que vaya a perderse el partido del próximo domingo en el Camp Nou ante el FC Barcelona.

Según ha desvelado este lunes Canal Sur Radio, el veterano zaguero ha sido sometido a unas pruebas horas después del partido, revelando que no hay lesión alguna, por lo que debería estar con el equipo en el entrenamiento del próximo miércoles, ya que este lunes ha habido sesión de recuperación y el martes los jugadores sevillistas disfrutarán de una jornada de descanso.

Azpilicueta pidió el cambio al inicio del segundo tiempo, siendo sustituido por José Ángel Carmona antes de la hora de partido, ya con el 1-1 en el marcador. Tras el partido, asumió su frustración por volver a tener que salir del terreno de juego por molestias físicas. “Estaba en un buen momento, con confianza y estoy viviendo esta parte de las lesiones. Daré lo máximo hasta que pueda. Era algo con lo que no podía continuar y ojalá no sea nada. Esta temporada me está tocando vivir la parte negativa del fútbol, pero cada vez que salto al césped disfruto como cuando tenía 17 años. Haré todo lo máximo por seguir jugando y ayudando al club", dijo al respecto.

Almeyda le necesita

Han sido numerosas las ocasiones en las que Matías Almeyda ha destacado la relevancia de Azpilicueta en su equipo, y desde que ha regresado a jugar con regularidad lo cierto es que el Sevilla le va bastante mejor. “Siempre me preocupa porque es un jugador importante para nosotros, es el cerebro que tenemos junto a Nema (Gudelj) y bueno, esperemos que no sea mucho”, dijo este domingo después del partido.

Así las cosas, todo hace indicar que Azpilicueta podrá estar el domingo en la Ciudad Condal, en un partido en el que el técnico argentino espera contar, ya sí, con Rubén Vargas y Neal Maupay.