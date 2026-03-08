Azpilicueta, frustrado ante una nueva lesión: “Me está tocando vivir la parte negativa del fútbol”

Saray Calzada 08 MAR 2026 - 21:55h.

Azplicueta habló de su lesión tras el partido contra el Rayo Vallecano

César Azpilicueta ha sufrido un nuevo traspiés ante el Rayo Vallecano. Al poco de comenzar el segundo tiempo pidió el cambio tras sentir unas molestias musculares. Está viviendo un auténtico calvario con las lesiones esta temporada y con ello se está alejando un poco de la opción de renovación automática que tenía con el Sevilla. El central habló en zona mixta sobre este nuevo revés que ha sufrido como se puede ver en el vídeo superio r.

"Es frustrante. Estaba en un buen momento, con confianza y estoy viviendo esta parte de las lesiones. Daré lo máximo hasta que pueda", comenzaba diciendo. El central del Sevilla comentaba que todavía no sabía qué tenía ni el alcance. "Era algo con lo que no podía continuar y ojalá no sea nada. Esta temporada me está tocando vivir la parte negativa del fútbol, pero cada vez que salto al césped disfruto como cuando tenía 17 años. Haré todo lo máximo por seguir jugando y ayudando al club", dijo al respecto Azpilicueta.

Almeyda dijo que espera que su jugador tenga lo menos posible porque aporta mucho en la defensa. "Siempre me preocupa porque es un jugador importante para nosotros, es el cerebro que tenemos junto a Nema (Gudelj) y bueno, esperemos que no sea mucho", comentó el entrenador.

Azpilicueta y el objetivo de la permanencia

A Azpilicueta también le preguntaron por los objetivos del Sevilla que con este empate ante el Rayo Vallecano se ralentiza lo de conseguir la permanencia matemática para poder respirar tranquilos. "Es un objetivo primordial. Se trata de demostrarlo en cada partido, el equipo viene creciendo en esta segunda vuelta. Hoy era una buena oportunidad para sumar tres puntos y alejarnos más de la zona, pero se está viendo lo difícil que es sumar tres puntos. Seguiremos luchando", dijo al respecto el central del Sevilla.

El siguiente partido es contra el FC Barcelona en el Camp Nou, una de las salidas más complicadas de la temporada y de vital importancia dada la situación en la que están.