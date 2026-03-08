Andrea Esteban 08 MAR 2026 - 21:30h.

El empate del Sevilla FC ante el Rayo Vallecano dejó sensaciones encontradas en el vestuario sevillista. Así lo reconoció Juanlu Sánchez tras el encuentro, en el que el conjunto andaluz se adelantó en el marcador pero terminó cediendo el empate en la segunda mitad.

Pese a ese sabor agridulce, el canterano quiso quedarse con la dinámica del equipo, que sigue sumando y ya acumula cinco jornadas consecutivas sin perder en LaLiga.

“Este es el camino”

Juanlu valoró el punto conseguido, aunque reconoció que el equipo se marchó con la sensación de haber dejado escapar una victoria en casa. “Es una sensación agridulce porque puntuamos pero nos hemos puesto por delante, en casa, con nuestra gente... después de un buen primer tiempo. Una jugada aislada en el segundo tiempo deja ese sabor”.

Aun así, el jugador destacó la evolución del equipo en las últimas semanas y el cambio que se está viendo sobre el césped. “Yo creo que se nota. Estamos mucho más compactos, estamos mucho más seguros y bueno, pues este es el camino”.

Confianza en Almeyda y en la dinámica del equipo

El futbolista también quiso destacar el trabajo del entrenador, Matías Almeyda, al que elogió por su preparación de los partidos. “Matías estudia mucho a los rivales siempre”.

Juanlu también reconoció sentirse satisfecho por los minutos que está teniendo esta temporada, ya sea jugando en posiciones más adelantadas o retrasadas sobre el campo. “Yo estoy contento por los minutos que estoy jugando, ya sea más adelante o más atrás”.

Además, el jugador ya mira al próximo reto del Sevilla, un duelo exigente frente al FC Barcelona, aunque insiste en que el equipo llega en una dinámica positiva. “Tenemos un partido complicado con el Barça pero la dinámica es positiva, puntuando. Este es el camino”.

El apoyo de la afición y el mensaje sobre los árbitros

El canterano también quiso agradecer el respaldo de la grada del Sánchez-Pizjuán, que volvió a estar con el equipo durante todo el encuentro. “La afición está con nosotros a muerte y nosotros lo agradecemos”.

Por último, Juanlu negó que exista una conspiración arbitral contra el Sevilla, aunque sí pidió igualdad de trato respecto al resto de equipos. “No creemos que haya ninguna conspiración pero sí pedimos que se nos trate igual que al resto de equipos”.