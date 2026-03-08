La lesión de Azpilicueta podría dejarle sin renovación automática con el Sevilla

Saray Calzada 08 MAR 2026 - 20:28h.

Azpilicueta se fue lesionado en el segundo tiempo contra el Rayo Vallecano

Los Bukaneros, ultras del Rayo, piden la dimisión de Del Nido Carrasco

Compartir







César Azpilicueta sigue con su calvario de lesiones. En el partido contra el Rayo Vallecano salió como titular, pero no le terminó. En el minuto 58 se tuvo que retirar del terreno de juego porque sintió unas molestias. A sus 36 años, el central ha sufrido su quinta lesión esta temporada y parece que por mucho que quiera seguir jugando su cuerpo le está dando señales de lo contrario. Esto no solo le pone en una situación complicada para jugar los siguiente partidos. Su continuidad en el Sevilla depende de su presencia y los minutos que esté en el campo y con este nuevo traspiés esto se hace complicado.

César Azpilicueta, sin apenas opciones de la renovación automática

Él firmó una temporada con el Sevilla y otra opcional en función de los partidos que disputase. Tiene que jugar al menos 25 encuentros para que esta renovación automática se efectúe. Ha jugado hasta el momento 14 contando también el del Rayo Vallecano, pero con la lesión de momento se desconoce cuánto tiempo va a estar fuera. Al equipo sevillano le quedan 11 partidos por disputar en LALIGA. Eso quiere decir que con que se pierda solo uno ya no se ejecutará esa opción.

PUEDE INTERESARTE El motivo por el que Rubén Vargas no jugó el Sevilla - Rayo

Otra cosa será que él negocie con el Sevilla la renovación sin tener en cuenta esta cláusula, pero dado su historial de lesiones y ausencias por ello es complicado que se piense en él como en una opción para seguir formando parte de la plantilla cuando ya tiene 36 años.

Llegó para aportar experiencia y veteranía en la defensa, pero apenas ha podido completar 8 partidos con el Sevilla. Seis encuentros consecutivos es lo máximo que ha conseguido tener con el club hispalense. Su última lesión había sido a finales de enero y poco más de un mes después vuelve a caer. Un desgarro muscular le tuvo fuera cinco partidos y habrá que esperar para ver cuál es el alcance de esta nueva dolencia que apunta a ser también algo muscular.

"Ya mañana tendremos bien claro si tuvo un problema grave o no. Esperemos que no. César para nosotros es muy importante porque habla, porque ordena, porque es un cerebro dentro de la cancha. Y, bueno, esperemos poder tenerlo. Pero ya a partir de mañana sabremos con certeza su tipo de lesión".