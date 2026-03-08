Alineaciones confirmadas de Sevilla FC y Rayo Vallecano en la jornada 27 de LALIGA

Álvaro Borrego 08 MAR 2026 - 17:12h.

Oso y Nianzou, novedades en el Sevilla

El motivo de la baja de Neal Maupay ante el Rayo tras reaparecer en los entrenamientos del Sevilla

Compartir







Sevilla FC y Rayo Vallecano miden sus fuerzas este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30 horas), en un partido al que ambos llegan igualados a 30 puntos y con el objetivo compartido de sumar de tres para poner tierra de por medio y alejar los fantasmas de los puestos de descenso. Con la moral por las nubes tras el empate en el derbi frente al Real Betis, los del argentino Matías Almeyda, quien cumplirá el tercero de sus siete partidos de sanción, reciben a un rival también en alza tras haber logrado los tres puntos ante el Oviedo, en el partido aplazado jugado el pasado miércoles.

La alineación del Sevilla FC

El Sevilla FC sale con Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Sow, Juanlu, Alexis y Akor Adams.

Matías Almeyda no podrá contar con el sancionado Suazo y el lesionado Peque, aunque recupera en contrapartida al zaguero Tanguy Nianzou. Tampoco ha entrado en la convocatoria Maupay. Ante el Real Betis, el delantero centro se perdió la gran cita hispalense por unas molestias en la última sesión preparatoria previa al derbi. En esta ocasión, se cae de la lista ante el Rayo Vallecano por un edema muscular. Se trata de una pequeña lesión localizada en el bíceps femoral derecho del futbolista galo. Esta dolencia vuelve a frenar su periodo de cesión en el Sevilla.

La ausencia de Gabriel Suazo abre las puertas de la titularidad ante el Rayo al lateral Joaquín Martínez 'Oso'. El canterano tuvo, además, una destacada, decisiva, actuación en el derbi ante el Real Betis y tendrá continuidad en el duelo del domingo, en el que el técnico argentino seguirá encomendado a la experiencia defensiva de César Azpilicueta y atacante el chileno Alexis Sánchez.

Otra buena noticia es la vuelta a una convocatoria del suizo Rubén Vargas, quien no pudo llegar al derbi y que podría contar con minutos después de una larga ausencia, ya que cayó lesionado el pasado noviembre y recayó en enero tras disputar unos minutos contra el Celta.

El once del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano tendrá un ojo puesto en la ida de octavos de la Conference League frente al Samnsunspor turco. Las únicas dudas son el pivote senegalés Pathé Ciss y el extremo marroquí Ilias Akhomach, quienes acabaron con molestias el choque ante el Oviedo, por lo que todo apunta a que el entrenador navarro les reservará en el banquillo para no forzarlos.

Otro motivo de optimismo para los madrileños es el buen estado de forma de su delantero Jorge de Frutos, que con su doblete ante el Oviedo, suma diez goles en LaLiga, a tres del barcelonista Lamine Yamal, el 'pichichi' nacional.

De Frutos es consciente de que tiene que apurar sus opciones de optar a una de las plazas para disputar el Mundial después de que el seleccionador, Luis de la Fuente, haya contado con él en algunos de los últimos compromisos de España.

El Rayo sale con Batalla; Andrei, Nobel Mendy, Lejeune, Pacha; Gumbau, Valentín, Carlos M.; Fran Pérez, Isi y De Frutos.

En el banquillo estarán Cárdenas, Pep Chavarría, Pedro Díaz, Luiz Felipe, Trejo, Alemao, Camello, Nteka, Akhomach, Unai López, Álvaro y Balliu.