Álvaro Borrego 08 MAR 2026 - 21:31h.

"Ni en Europa ni en el descenso, pienso en el día a día"

Matías Almeyda compareció ante los medios de comunicación tras el empate que el Sevilla FC logró este domingo frente al Rayo Vallecano. El argentino, honorable como siempre, quiso tener un detalle con las sevillistas en este 8M, que conmemora el Día de la Mujer, mostrando su compromiso con la entidad. También hizo balance sobre el resultado y puso en valor la calidad del rival, aunque espera centrarse en la efectividad de sus futbolistas para que sean más resolutivos. Ese es su "siguiente paso", mejorar los rendimientos individuales.

Su recuerdo a las mujeres sevillistas: "Antes de todo quería desearle un feliz Día de la Mujer a todas las mujeres del mundo. A las 13.959 socias del Sevilla. Es Josefa, ¿no? Me acordé bien, la más antigua. Un cariño grande por este Día Internacional de la Mujer".

Almeyda analiza el empate: "Creo que venimos mostrando un poquito más de seguridad. Por ahí hemos encontrado el punto y, bueno, por momentos está bien. Hoy el rival era muy difícil, un rival que tiene movilidad, un rival que tiene muchas variantes, un rival que te mete gente entre laterales y centrales y después te aparecen por el medio. Creo que, en esa situación, los jugadores estuvieron atentos y no había mucho espacio donde ellos pudieran jugar. Nos pusimos en ventaja, creo que después el partido fue bastante parejo. Y, bueno, estamos sumando. Estamos sumando. Por ahí es verdad que, cuando te pones en ventaja, estás viendo los tres puntos ahí. Pero, bueno, también el rival juega y el rival hizo un gol de otro partido. Un golazo. Pero, bueno, vamos. Vamos en ese proceso, en ese camino, en esa búsqueda de un término medio."

El propósito de encontrar jugadores que definan partidos: "Creo que nos tenemos que enfocar en esto. Y sí, aprovechar situaciones, pero sí digo que el orden que vamos encontrando es fundamental para mantener ya sea la distancia con los que están más abajo y para mantenernos en ese lote de los que están juntos en puntos. Se hace cada vez más difícil porque, a medida que se achican los partidos, la exigencia va a ser mayor y los errores se van a pagar muy caros. Y mientras que podamos seguir sumando creo que es a favor. Es verdad que queda mucho, pero bueno, vamos en ese camino. Y con respecto a lo otro veremos una vez que, si Dios quiere, finalice todo como deseamos."

¿Mira hacia Europa o hacia el descenso? "No, pienso en el día a día. Pienso ahora en que se recuperen y pienso en lo que viene, que es, bueno, jugamos con un rival que todos ya lo conocen, lo conocemos bien. Y no pienso en ninguna de las dos. No logro, por suerte, distraerme en ninguna de las dos posiciones. Sino fijo en lo que tenemos que hacer, que tenemos que sumar de a un punto, de a tres, de a un punto, y así llegar al puntaje que más o menos pretendemos".