Basilio García Sevilla, 09 MAR 2026 - 13:10h.

Acaba así la segunda etapa del lepero como entrenador del filial sevillista

Compartir







El Sevilla FC ha comunicado este lunes la destitución de Luci Martín como entrenador del Sevilla Atlético. Tras caer en el derbi chico por 3-1 ante el Betis Deportivo, el consejo de adminstración sevillista ha decidido dar un cambio de aires al banquillo del primer filial de común acuerdo con el técnico lepero. Su sustituto a partir de ahora será Marco García, entrenador del División de Honor Cadete, y otro hombre de la casa.

Luci se hizo cargo por segunda vez del Sevilla Atlético desde que se concretara la marcha de Jesús Galván al CD Mirandés, y sus números con el primer filial sevillista han sido un desastre. Ha conseguido solo dos victorias, cinco empates y diez derrotas, números que han dejado al equipo franjirrojo como colista del Grupo 2 de la Primera Federación, con la salvación francamente complicada. Tomó al equipo con diez puntos y lo deja con 21, empatado en el último puesto con un Marbella que lleva un partido menos.

PUEDE INTERESARTE La capacidad de adaptación de la cantera, de recurso a pilar en el Sevilla

Su sustituto es Marco García, un hombre de la casa que ha pasado por distintos puestos en las categorías inferiores. Desde el Sevilla C hasta el segundo equipo juvenil, encontrándose en estos momentos dirigiendo al primer equipo cadete, líder destacado en su categoría y uno de los equipos en el que se tienen depositadas más esperanzas en la cantera sevillista. Su debut será el próximo domingo, a las 12.00 horas, ante el Antequera en el Estadio Jesús Navas.

PUEDE INTERESARTE Quién es Lociga, la perla juvenil del Sevilla que ya entrena a las órdenes de Matías Almeyda

El comunicado del Sevilla:

El Sevilla FC, de la mano del propio técnico, ha tomado la decisión de que Luci Martín deje de ser primer entrenador del Sevilla Atlético. Luci, en una segunda etapa, tomó las riendas del filial el pasado 7 de noviembre tras la salida de Jesús Galván. De esta forma, el hasta ahora entrenador del División Cadete, Marco García, será quien tome las riendas del conjunto franjirrojo hasta final de temporada. García dirigió la pasada campaña al Liga Nacional Juvenil, con el que se proclamó campeón de liga. Esta temporada, tras 23 jornadas, marchaba como líder destacado con el Cadete A.