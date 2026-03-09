Álvaro Borrego Sevilla, 09 MAR 2026 - 10:01h.

Antonio Cordón considera que no habrá "ningún problema" para alcanzar el acuerdo

Martin Ink, socio de Sergio Ramos, da novedades sobre la compra del Sevilla: "Va todo bien"

Compartir







Joaquín Martínez Gauna, más conocido como Oso, ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada en clave sevillista. Desde su irrupción en Valencia, siendo clave para el empate, el canterano se ha convertido en una pieza importante dentro de los planes de Matías Almeyda. El futbolista de 22 años ha derribado la puerta y suma ya 13 participaciones oficiales con el primer equipo. En estos tres meses no ha parado de crecer. De su debut en Mestalla a marcar las diferencias en un derbi contra el Real Betis. Un crecimiento vertiginoso que le hace despertar incluso la atención de Scaloni, que lo tiene entre sus futuribles para la selección argentina, dado que tiene doble nacionalidad. Por méritos propios oposita a ser uno de los que más se revaloricen esta campaña, de ahí que el Sevilla FC deba ponerse manos a la obra para evitar cualquier imprevisto.

El actual contrato de Oso expira en junio de 2027, por lo que a partir del próximo mes de enero podría negociar con cualquier club. Un escenario que en verano podría ser provechoso para muchos clubes, sabiendo que el precio en ese tipo de contextos suele ser menor, de ahí que el Sevilla FC se apresure para extender su vínculo, con una cláusula y un salario acorde al crecimiento que ha experimentado el propio jugador.

Algo para lo que no debe haber problemas, según reconoció el propio Antonio Cordón, optimista con que la renovación pueda materializarse más pronto que tarde. Sobre ello habló en la antesala del duelo frente al Rayo Vallecano, señalando que no habrá "ningún problema" para concretar esa renovación de Oso.

"El Sevilla va a tener mucho trabajo durante estos meses. Es un chico de la cantera, que tiene contrato en vigor, que quiere mucho la ciudad, que quiere mucho al club y no va a haber ningún problema con él, así que esperamos seguir con él muchísimos años y que la afición disfrute de él muchos años", expresaba el director deportivo ante los micrófonos de Movistar.