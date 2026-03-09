Pepe Jiménez Sevilla, 09 MAR 2026 - 19:12h.

El plan del Sevilla con Oso

Gabriel Suzo vuelve tras cumplir sanción y el debate vuelve al lateral zurdo

Si a principios de temporada alguien hablase o propusiese algún tipo de debate sobre el lateral zurdo del Sevilla y la decisión de colocar como titular a Gabriel Suazo en un escenario como es en el Camp Nou, muchos habrían comenzado a reírse, alguno incluso se habría puesto a llorar ante la situación, pero tras gran parte de la temporada y con Oso convertido en el nombre propio del equipo, la discusión toma mucho sentido. Ímpetu, responsabilidad y experiencia se ponen en la mesa de Matías Almeyda antes de jugar ante el Barça.

Sea la zaga de cinco hombres o cuatro jugadores, parece que, a menos que se produzca una lesión inesperada para Kike Salas, otro de los imprescindibles en estos momentos, Gabriel Suazo y Oso, de cara al inicio en el Camp Nou, parece que no tienen sitio juntos en este equipo.

Diferente sería el debate si hablásemos de la necesidad de introducir un doble lateral para dar profundidad y, a su vez, defensa, pero parece que, ante la amenaza de Lamine Yamal, Kike Salas actuará como central-lateral en la izquierda y Suazo, junto con Oso, deberán pelear por ser lateral-extremo.

Con ello, el debate está servido. Gabriel Suazo, que ha llegado incluso a ser capitán del equipo, aportaría experiencia, rigor y un buen número de encuentros a su espalda para intentar detener la electricidad de Lamine Yamal. Su rendimiento, eso sí, ha bajado respecto al inicio de temporada y ya ante el Betis tuvo que ser sustituido.

Oso, por su parte, es actualmente uno de los mejores. Su trabajo incansable se suma a una buena suma de decisiones y el público está encantado con él. Evidente, exponerle en un escenario como el Camp Nou y con la responsabilidad de cubrir a Lamine, también tiene su jugo.

Esta será una de las grandes decisiones previas a la cita. Suazo vuelve, Matías Almeyda se lo piensa y Oso, que ya tuvo que ceder su puesto tras la recuperación del chileno a pesar de estar en un gran momento, podría volver al banquillo ante el Barça.