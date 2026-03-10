Pepe Jiménez Sevilla, 10 MAR 2026 - 12:58h.

Sangante, el tercer fichaje del Sevilla para la próxima temporada

Arouna Sangante, a menos que ocurra algo muy extraño de aquí al próximo mes de junio, se convertirá a principios de julio en nuevo jugador del Sevilla. El zaguero, objetivo nervionense desde hace más de un año, ha firmado un precontrato muy interesante con los de Nervión para defender la elástica blanquirroja a partir del próximo curso.

Con apenas 23 años, Sangante dará el próximo mes de julio su primer salto lejos de Francia. Formado en la cantera del Le Havre, el zaguero ha vivido durante toda su carrera en su club de formación y ahora se prepara para un reto totalmente diferente.

Según cuenta Radio MARCA, el jugador ha firmado un contrato por cinco temporadas con el Sevilla en el que figura una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, cifra que a día de hoy parece bastante alta (en Transfermarkt su valor se coloca en los ocho kilos), pero que en Nervión esperan que algún día sea lógica en un traspaso.

Capitán en Le Havre, y llamado por la selección de Senegal, Sangante llega a Sevilla con apenas 23 años y con la ilusión de crecer exponencialmente como hicieron otros jugadores llegados desde la Ligue 1 al Sánchez-Pizjuán.

El talentoso central, que también puede ocupar el puesto de lateral derecho, apenas se ha perdido este curso cuatro encuentros -dos de ellos por sanción- y ya suma 67 citas en la élite francesa, uno menos de los que disputó en la Ligue 2 con su equipo (68).

Con este movimiento, que se suma al de Juan Iglesias (Getafe), queda claro que Antonio Cordón y Matías Almeyda intentarán dar un nuevo impulso a la defensa el próximo año, una línea que ha sufrido (y ha sido criticada) enormemente durante toda la temporada que aún se disputa en este Sevilla.