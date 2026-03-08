Álvaro Borrego Sevilla, 08 MAR 2026 - 20:31h.

Un golazo del Pacha Espino iguala las fuerzas e impide al Sevilla aumentar su distancia con el descenso

El Sevilla FC dejó escapar dos puntos en su partido contra el Rayo Vallecano, que mejoró tras el descanso y logró igualar las fuerzas gracias al golazo del Pacha Espino. Ese gol de Akor Adams parecía brindar la permanencia virtual, teniendo en cuenta que no ha ganado ninguno de los cinco de abajo, pero la tranquilidad deberá esperar. Un empate con sabor agridulce para los de Matías Almeyda, que mantienen la ventaja de seis puntos con el descenso. La próxima semana deberá reaparecer Rubén Vargas.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Sevilla FC contra el Rayo Vallecano.

Vlachodimos (5): En su línea. A paradón salvador por semana. Sería tremendamente injusto señalarle por la acción del 1-1, donde poco pudo hacer... aunque le condenó ese pasito de más al frente.

Azpilicueta (7): A liderazgo, compromiso e inteligencia no le empata nadie en este Sevilla. Que con 36 años sea un todo un argumento en fase ofensiva es digno de admirar. Se parte la cara en cada duelo. Dos intercepciones, tres despejes, un tiro bloqueado y 100% de triunfos en los duelos aéreos. No es casualidad que su regreso vaya de la mano a la mejoría del Sevilla. Lástima su lesión. Lo intenta, pero su cuerpo dice basta más de lo que le gustaría.

Nianzou (7): Lo mismo de siempre. Sin lesiones da la sensación de ser un central llamado a ser importante. Dos entradas, ocho despejes y el 100% de duelos aéreos ganados. Imponente.

Gudelj (5): 250 partidos cumplió hoy. Con sus aciertos y errores, nadie podrá dudar de su compromiso. En el 88' salvó un disparo de Álvaro que iba encaminado a besar el fondo de las mallas.

Kike Salas (7): Sublime. Imperial. Se entendió a las mil maravillas con Oso, sobre todo en la primera mitad. Generando arriba, sin sufrir abajo y sacando muy bien el balón jugado cuando toca. Tras el descanso se diluyó su presencia en ataque, pero sus números defensivos son inmaculados. Ganó 4 de 4 duelos aéreos. Ganó dos de tres lances por el suelo. Dos despejes, un tiro bloqueado y siete recuperaciones.

Agoumé (4): Sorprendió verle más adelantado de lo habitual, pero no fue su mejor partido. Isi le ganó un balón de cabeza en fase defensiva. Casi nada.

Sow (7): Se siente uno de los líderes de este Sevilla. Un dato brillante. Ganó el 100% de los duelos terrestres. Seis de seis. Como él mismo dijo en su día, muchos entrenadores no quisieron entender su fútbol, pero Almeyda ha sabido darle la importancia que merece un jugador cuando menos válido para esta plantilla.

Juanlu (5): Mejor de falso extremo que de lateral. Se sintió cómodo en la primera mitad, con libertad de movimientos, con el Sevilla más suelto con balón, pero la entrada de Carmona -por la lesión de Azpilicueta- le hizo retrasar su posición.

Oso (6): Su irrupción ha sido una bendición para el Sevilla. Ha derribado la puerta. Un avión desde la banda izquierda, con un golpeode balón sensacional. Qué pundonor, qué personalidad y qué versátil es. Además posee esa garra que tanto gusta por Nervión.

Alexis Sánchez (3): Su gol al Betis no debe nublar la realidad. Hoy no le aportó nada al equipo. Sin frescura ni acierto con el balón en los pies. Perdió el 50% de los pases en campo rival. Increíble. Dos disparos y ambos bloqueados por un rival.

Akor Adams (8): Está en un nivel superlativo. Hizo lo que quiso. Expuso lo que tanto gustaba de los delanteros de antaño. Posicionamiento, buenos movimientos y olfato dentro del área. Ya lleva siete goles y tres asistencias, que no es poco.

Suplentes

Carmona (4): En el 89', con todo a favor para lanzar un contragolpe que podía ser mortal, su acción acabó... en saque de banda para el Rayo.

Isaac Romero (3): Únicamente la ficha técnica dejará constancia de su participación. Ni apareció.

Ejuke (4): Entró con balas de fogueo. Mucho ruido... y poco aporte. Es capaz de regatear a su propia sombra, y que sea su propia sombra la que le robe la pelota.

Mendy (): S.C