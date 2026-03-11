Fran Fuentes 11 MAR 2026 - 15:31h.

La policía de Mánchester está investigando el caso

Iturralde González avisa al Real Madrid por el árbitro del City con una predicción: "Igual no la ve"

Rodri Hernández vuelve a ser noticia, no por su vinculación como posible fichaje por el Real Madrid o por su dura sanción tras criticar a los árbitros con el Manchester City en las últimas semanas. Lo es porque su comunidad de vecinos le ha denunciado por invasión de la privacidad. Y es que desde Reino Unido avanzan que la Policía de Mánchester investiga al jugador citizen y de la Selección Española por volar un dron (con una cámara incorporada) alrededor de su bloque.

Ha sido el portal The Sun quien adelantó la noticia de que el jugador español había sido denunciado en su comunidad de vecinos por voyerismo y acoso en su comunidad de vecinos. Posteriormente, el Daily Star decidió desplazarse hacia la ubicación e investigar lo sucedido. Tanto es así que, de hecho, este tabloide ha llegado a contactar con varios de los vecinos del futbolista.

"Mi pareja y yo vivimos en un piso alto. Lo último que esperas ver cuando estás en casa viendo la televisión es un dron a un metro de tu ventana", comenta un vecino. Tanto es así que, de hecho, estaría afectando a la estabilidad emocional del bloque: "Mi esposa está muy nerviosa. La ventaja de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos acosa Rodri con un dron", explica.

En este sentido, el propio Rodri Hernández ha sido cazado volando el dron. Un vecino le grabó un vídeo con el mando en la mano mientras volaba el dispositivo. Las imágenes se han hecho virales en todo Reino Unido y han generado gran controversia debido a las leyes de pilotos de drones. Y es que es necesario incluso un permiso especial que se concede tras aprobar un examen. Otro vecino, que vive en el piso 34 del edificio, revela que vio una luz verde por su ventana en plena noche y que, posteriormente, esta bajó hasta el patio exterior que tiene el jugador.

Por su parte, la decisión de los vecinos de denunciar habría llegado después de numerosos avisos y peticiones al jugador de desistir de volar su dron y respetar la privacidad de sus convecinos. De este modo, la polémica está servida. El futbolista, según las citadas informaciones, tendría a su bloque de viviendas patas arriba debido a su afición por volar un dron, incluso en horas nocturnas. Habrá que esperar para ver en qué queda la cosa, pero da para trama de un capítulo de 'La Que Se Avecina'.